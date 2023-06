Mark Hoppus, do Blink-182, processa vizinho por pinheiro bloquear vista

Mark Hoppus do Blink-182 está travando uma guerra legal com seu vizinho em Beverly Hills… e tudo por causa de um pinheiro que Mark diz estar crescendo demais.

De acordo com um novo processo obtido pelo TMZ, Mark e sua esposa Skye estão processando seu vizinho por causa de uma árvore que eles afirmam estar bloqueando sua visão.

Nos documentos, Mark diz que o vizinho está violando as regras adotadas pela comissão de planejamento que eles elaboraram anos atrás, que exigia que ela removesse um grupo de árvores e mantivesse um pinheiro a uma altura máxima de 15 pés.

Mark diz que seu vizinho está desrespeitando as regras, alegando que a árvore tem mais de 4,5 metros agora, e novas árvores estão crescendo no lugar daquelas que foram removidas anteriormente … obstruindo sua visão no processo.