Mark Zuckerberg nega ter ligado para Chael Sonnen sobre luta contra Elon Musk no UFC 300

Chael Sonnen estava falando do lado de seu pescoço quando ele alegou Mark Zuckerberg ligou pessoalmente para ele para revelar o Elon Musk luta cairia no UFC 300… diz um representante do CEO da Meta, que conta TMZ Sports nenhuma conversa telefônica jamais ocorreu.

A ex-estrela do UFC fez a declaração selvagem no “The MMA Hour” na segunda-feira … dizendo que Zuck ligou para ele para compartilhar uma atualização importante sobre sua proposta de luta com o chefão do Twitter durante sua aparição no programa.

“Zuckerberg entrou em contato comigo porque viu seu tuíte de que estou participando”, disse Sonnen. “Zuckerberg me disse que concordou em lutar contra Elon Musk no UFC 300 e foi um grande negócio.”

Chael diz que Mark Zuckerberg ligou para ele e disse que concordou em lutar contra Elon Musk no UFC 300.#TheMMAHour pic.twitter.com/pKdteR9q8c — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) 26 de junho de 2023

Sonnen jurou que ele estava 100% sério … acrescentando: “Isso acabou de acontecer. [My producer] Ethan é minha testemunha, meu filho, Thero, meu cachorro, Duke. Isso é um tiro.”

Enquanto um Zuck vs. A luta de Musk pode muito bem acontecer no UFC 300 no ano que vem, pelo que sabemos, um porta-voz do co-fundador do Facebook foi rápido em encerrar qualquer conversa por telefone com o ex-candidato – dizendo: “Confirmei com Mark que ele não ligou para Chael Sonnen.”



As coisas estão ganhando força depois que os dois bilionários trocaram golpes públicos durante toda a semana passada … e o chefão do UFC Dana White disse-nos ambos os lados estão falando sério sobre lutar.

Na verdade, Dana acha que pode ser a luta mais bem-sucedida da história… e tem o potencial de arrecadar três vezes mais compras de Pay-Per-View do que Floyd Mayweather dar Conor McGregor.