Mark Zuckerberg pronto para enfrentar Elon Musk em ‘cage match’: ‘Me mande a localização’

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está pronto para testar suas habilidades de luta contra o dono do Twitter, Elon Musk.

Sim, é uma frase real que você acabou de ler.

Todo o cenário bizarro colocando dois dos homens mais ricos do mundo um contra o outro aconteceu depois que Musk respondeu a um post sobre a empresa de Zuckerberg supostamente construindo uma plataforma de mídia social que rivalizaria com o Twitter. Quando alguém o lembrou de que Zuckerberg recentemente começou a praticar jiu-jitsu brasileiro enquanto estudava com o veterano instrutor Dave Camarillo, Musk reagiu com uma resposta para mostrar que aparentemente está disposto a lutar para acertar as contas.

“Estou pronto para uma luta na gaiola se ele for LOL”, escreveu Musk em sua própria plataforma.

Eu estou pronto para uma partida de jaula se ele for lol —Elon Musk (@elonmusk) 21 de junho de 2023

Zuckerberg, que também postou recentemente um vídeo onde está treinando ao lado da sensação do grappling do ONE Championship, Mikey Musumeci, aceitou o desafio no Instagram – outra plataforma de mídia social que sua empresa Meta possui ao lado do Facebook – com palavreado direto do ex-rei dos leves do UFC Khabib Nurmagomedov.

“Envie-me a localização”, escreveu Zuckerberg.

Por mais ridículo que tudo isso possa parecer – e não se engane, é hilariantemente estúpido – pode realmente haver algum incêndio com esses dois bilionários querendo toda a fumaça.

Um porta-voz da Meta divulgou uma declaração em relação ao post de Zuckerberg, onde ele aceitou o desafio de Musk para uma luta.

“A história fala por si”, disse Meta em resposta.

Além de sentar em frente a Joe Rogan para um podcast e ocupar brevemente um lugar no conselho de diretores da Endeavor – donos do UFC – Musk não parece ter nenhum treinamento formal ou relacionamento com esportes de combate, mas aparentemente isso não vai parar ele de lutar.

Na verdade, ele divulgou seus próprios “movimentos” pessoais em um post separado no Twitter.

“Octógono de Vegas”, disse Musk sobre o desafio de “envie-me a localização” de Zuckerberg. “Tenho uma grande jogada que chamo de ‘The Walrus’, onde apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada.”

Eu tenho esse grande movimento que chamo de “The Walrus”, onde eu apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada —Elon Musk (@elonmusk) 22 de junho de 2023

Isso realmente acontecerá?

Pode parecer altamente improvável, mas o interesse em uma possível briga entre Zuckerberg e Musk só aumentou desde que eles começaram a se responder nas redes sociais. O presidente do UFC, Dana White, chegou a procurar Zuckerberg e Musk para ver se eles realmente se enfrentariam em uma luta real – e parece que ele está pronto para promovê-lo.

“Conversei com Mark e Elon ontem à noite, os dois estão absolutamente falando sério sobre isso”, disse White ao TMZ.

“A maior luta de todos os tempos foi Floyd [Mayweather] e Conor [McGregor]. Eu apenas penso [Zuckerberg vs. Musk] triplica isso – triplica o que isso fez, não há limite para o que essa coisa pode fazer.

Acrescente a isso, há ainda chances para a luta agora da Sportsbetting.ag, onde Zuckerberg abriu como um grande favorito para vencer Musk em um possível confronto.

Mark Zuckerberg: -500

Elon Musk: +300

Então aí está – Zuckerberg x Musk em um octógono do UFC perto de você em uma das lutas mais bizarras da história de duas pessoas tentando se socar na cara.