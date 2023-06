Marlon Moraes anuncia aposentadoria do MMA após derrota no PFL 4

Marlon Moraes está chamando isso de carreira, mas ao contrário da última vez que anunciou sua aposentadoria, parece que ele está realmente pronto para ir embora.

O peso-galo de 35 anos, que já reinou como campeão do World Series of Fighting antes de ser uma vez desafiante ao título do UFC, sofreu uma derrota por nocaute para Gabriel Braga no PFL 4 no sábado, em Atlanta. No final das contas, isso serviu como sua sétima derrota consecutiva – com todas as derrotas por nocaute ou nocaute técnico.

Imediatamente após o fim da luta e ele se levantando, Moraes tirou as luvas e, com lágrimas nos olhos, anunciou que a luta de quinta-feira seria sua parada final.

“Comecei aqui no World Series of Fighting e, quando anunciei minha aposentadoria, estava no UFC”, gritou Moraes. “Eu não estava em casa. Agora estou em casa. Eu gostaria de ter melhores atuações aqui, mas dei todo o meu coração. Eu treinei duro. Posso me olhar no espelho todos os dias e me orgulhar de mim mesma. Pratico kickboxing, MMA, desde os 9 anos. Tenho 35. 26 anos, dei toda a minha vida por isso.

“Dei meu coração pelo esporte. Obrigado deus. Deus me deu tudo o que tenho. Não posso ficar triste hoje. Eu estou feliz. Tenho uma linda esposa, dois filhos.

Moraes foi por muito tempo considerado um dos melhores lutadores de 135 libras do mundo, especialmente depois de ter conquistado 11 vitórias consecutivas na World Series of Fighting, que incluiu cinco defesas de título do peso galo.

Ele acabou assinando com o UFC como um agente livre, e depois de sofrer uma derrota apertada para Raphael Assunção em sua estreia, Moraes conseguiu outra impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas, incluindo um nocaute violento do futuro campeão do UFC Aljamain Sterling.

Moraes falhou em sua tentativa de ganhar o título do UFC depois de cair para Henry Cejudo em uma batalha de ida e volta em 2019. Mas ele rapidamente se recuperou com uma vitória sobre José Aldo quando voltou à ação. Infelizmente, essa foi a última vitória de sua carreira, e ele encerrou sua carreira no UFC com quatro derrotas consecutivas, precipitando sua aposentadoria anterior.

Menos de seis meses depois, Moraes retomou a carreira ao assinar com o PFL e competiu no peso pena em vez do peso galo. Ele caiu para Sheymon Moraes em sua estreia promocional e teve o mesmo destino ao enfrentar o campeão dos penas de 2022, Brendan Loughnane, em abril. Esta última derrota para o Braga foi suficiente para convencer Moraes a pendurar as luvas de vez.

Moraes se aposenta com um recorde geral de 23-13-1.