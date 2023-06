Marlon Moraes se emociona com aposentadoria após derrota no PFL por 4 a 0: ‘Dei tudo de mim’

A forma como a decisão de se aposentar de Marlon Moraes se deu no PFL 4 encarnou perfeitamente seu estilo de luta.

“Era tudo ou nada”, disse Moraes a repórteres na quinta-feira em Atlanta.

Moraes foi finalizado na primeira rodada por Gabriel Vargas – a sétima derrota consecutiva de sua carreira – e anunciou sua aposentadoria no PFL 4. O ex-campeão do WSOF já havia anunciado sua aposentadoria em março de 2022, após ser nocauteado por Song Yadong em seu luta final do UFC, mas depois voltou para uma oportunidade de competir no PFL, onde foi 0-3 para encerrar sua corrida no MMA.

Indo para a luta de quinta-feira com Vargas, Moraes sabia que se perdesse, seria o fim de sua carreira e não haveria arrependimentos com o trabalho que ele colocou nisso.

“Eu coloquei meu coração nisso, e eu sabia antes [the fight] que desta vez sou eu”, disse Moraes. “No meu coração, eu falava comigo mesmo que ia dar tudo que tinha, me preparar, treinar forte, entrar lá e finalizar. Se eu [didn’t] terminar, [I knew] Eu dei tudo o que tinha para o esporte.

“Só agradeço a Deus por tudo que tenho. Claro que cometi erros, paguei por eles, mas foram erros meus. Todo mundo comete erros, mas uma coisa que nunca fiz é nunca temer um desafio.”

Moraes encerra sua carreira com um recorde de 23-13-1 em 37 lutas profissionais, que incluiu a conquista do cinturão peso-galo do UFC contra Henry Cejudo no UFC 239 em junho de 2019 – exatamente quatro anos antes de sua luta final.

Quando perguntado se havia mais alguma coisa que ele gostaria de dizer sobre o que seu legado significa para ele, Moraes foi simples.

“Eu dei tudo de mim e não [bulls***] nada”, disse Moraes. “É isso, cara.

“Eu sempre fui um lutador perigoso. Todos que lutaram comigo ficaram preocupados.”

Ganhando ou perdendo, Moraes foi um dos lutadores mais empolgantes que você encontrará no esporte de artes marciais mistas. Com um estilo de matar ou morrer, a oportunidade para o caos era quase garantida sempre que ele competia, um estilo que levou a vitórias memoráveis ​​nas paralisações.

Com muitos nomes importantes no currículo, Moraes diz que o melhor nocaute de sua carreira aconteceu em dezembro de 2017, no UFC Fight Night 123, quando nocauteou o atual campeão peso-galo do UFC Aljamain Sterling em 67 segundos.

“Adoro cada nocaute”, disse Moraes. “Eu acho que Sterling era um grande problema. Esse é memorável e eu gosto desse.