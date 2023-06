Marlon Vera aborda possível retirada de lesão de Henry Cejudo do UFC 292

Uma lesão no ombro pode arranhar Henry Cejudo do UFC 292. Mas, no que diz respeito a Marlon Vera, ele estará em Boston no dia 19 de agosto, lutando ou não contra o ex-campeão.

“Da minha parte, está ligado – está assinado, o lutador está em forma, o lutador está trabalhando, o time é legal e bom”, disse Vera na quarta-feira em A Hora do MMA. “Foram bons. Estamos prontos para ir.

“Eu não sou do tipo que vai para a escavação – eu não dou a mínima. Se ele assinar o contrato e aparecer no dia 19 de agosto, épico. Se não, eu não dou a mínima. Alguém mais o fará, e não importa se é ele ou qualquer outra pessoa.

“Quem estiver na minha frente em 19 de agosto, é um envoltório. Vou apagar a porra das luzes deles, e estou motivado, sou disciplinado, e quem sair naquele dia será parado. Esperançosamente, isso acontece. Não sei se ele está ferido. Eu não falaria maluco se realmente não soubesse o que está acontecendo. Só vocês sabem, do meu lado, está tudo feito.

O UFC anunciou a luta na segunda-feira como um acordo verbal entre Cejudo e Vera. Para Cejudo, no entanto, o dia 19 de agosto dependia da saúde de seu ombro, que uma próxima consulta médica decidiria.

Vera disse que lutará em qualquer próximo evento contra qualquer outro adversário se a notícia não for do seu agrado.

“Estou pronto para ir… apenas me envie passagens de avião e um pouco de pão”, disse ele.

“A luta do Cejudo é uma luta enorme”, acrescentou mais tarde. “Eu adoraria que isso acontecesse. Mas o tolo está jogando. Ele saiu do jogo por alguns anos, voltou, assumiu [Aljamain Sterling at UFC 288], ele não podia fazer merda na luta. Então, se for ele, legal. Eu acho que é uma grande luta. Coloque-me de volta na posição de disputa pelo título, que eu sinto que estou.”

Cejudo perdeu uma decisão dividida para Sterling e se divertiu brevemente voltando para a aposentadoria. Alguns dias depois, no entanto, ele mudou de tom e chamou o parceiro de treinamento de longa data de Sterling, Merab Dvalishvili. O problema com esse confronto foi uma lesão na mão de Dvalishvili, e o confronto contra Vera foi anunciado posteriormente.

Vera sofreu uma derrota por decisão dividida para Cory Sandhagen em sua luta anterior, quebrando uma sequência de quatro vitórias seguidas por nocaute sobre o ex-campeão Dominick Cruz. Apesar disso, ele não sentiu que uma chance pelo título estava fora de alcance.

“Eu sou um daqueles caras que posso lutar pelo cinturão qualquer dia”, disse ele. “Então eu não estou triste [after the loss]. Eu estou bem no alto, e realmente pronto para ir, e apenas provar [to] eu, prove [to] me que eu sou melhor do que eu sou. Prove-me que serei um campeão mundial. E vamos ver se ele pode se levantar e fazer isso, ou vamos ver se ele está realmente ferido. Se ele está realmente ferido, bem, foda-se, recupere-se. Mas vamos ver o que acontece.”