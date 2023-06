Marlon Vera responde com duas palavras ao cancelamento da luta de Henry Cejudo e critica Petr Yan

Marlon Vera acabou de perder uma grande luta contra Henry Cejudo e ele realmente só tinha uma coisa a dizer sobre isso.

“Bem… p***.”

Após a notícia de que uma lesão no ombro forçou Cejudo a desistir de sua próxima luta no UFC 292, Vera foi às redes sociais para oferecer uma resposta curta, que você pode assistir abaixo.

Vera – nº 8 no peso galo no MMA Fighting Global Rankings – não está pensando nas más notícias por muito tempo, pois ele seguiu o tweet com uma frase de destaque do bicampeão do UFC Petr Yan.

Yan intensifica — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 30 de junho de 2023

Yan (nº 5) está no meio da pior queda de sua carreira, tendo perdido três lutas consecutivas para Merab Dvalishvili, Sean O’Malley e Aljamain Sterling. Ele ganhou o título peso-galo do UFC no UFC 251 antes de perdê-lo por desqualificação controversa para Sterling em sua primeira defesa de título no UFC 259.

Vera também quer voltar aos trilhos depois de uma derrota por decisão dividida para Cory Sandhagen em março passado, quebrando uma seqüência de quatro vitórias consecutivas. O destaque equatoriano venceu 10 de suas últimas 13 lutas.