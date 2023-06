Marlon Wayans Citado por Perturbar a Paz Após Problema com a United Airlines

Marlon Wayans diz que não é o culpado por perder seu próximo show após um problema com a United Airlines, mas aparentemente, os policiais pensam de forma diferente … porque ele foi atingido com uma citação pelo incidente.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Denver nos disse que Wayans se envolveu com um agente de embarque da companhia aérea na sexta-feira, enquanto tentava voar para fora de The Mile High City. Os policiais dizem que falaram com todas as partes envolvidas – incluindo Wayans – e o acusaram de perturbar a paz.



TMZ.com

Conversamos com uma testemunha que nos disse que Wayans estava chateado por ter que despachar uma mala durante o embarque, supostamente batendo sua passagem no balcão e embarcando no avião. A testemunha diz que o agente do portão tentou parar Wayans, mas não conseguiu, então chamou a segurança.

No entanto, uma fonte próxima a Marlon diz que ele ficou chateado depois de ser informado que ele tinha que consolidar sua bolsa e depois de despachar a bolsa completamente.

Ficamos sabendo que cerca de 30 minutos depois, Wayans foi escoltado para fora do avião… e foi nessa hora que os policiais se envolveram. Temos um vídeo do Marlon saindo da bilheteria com cara de bravo.

Quanto a Marlon, ele foi ao Twitter para expor suas queixas com a companhia aérea, twittando: “Se é assim que a United trata seus clientes de primeira classe … Prefiro voar em qualquer ônibus concorrente. Desculpe, KC, vou perder esta noite shows devido a um agente do United Gate que provavelmente odiava garotas brancas.”

Para quem não está acompanhando, “White Chicks” é um filme que ele e seu irmão, shawnestrelou em 2004.

Marlon, que estava programado para se apresentar na noite de sexta-feira no Kansas City Improv, diz que todo o calvário o forçou a perder seu show, escrevendo: “Não é minha culpa culpar o agente do portão e a United Airlines não consegue acreditar como eles permitem sua primeira classe os clientes sejam tratados dessa maneira. Preciso que a empresa entre em contato comigo por DM. esse agente foi rude.”

Uma fonte nos disse que Marlon finalmente conseguiu sair de Denver em outra companhia aérea.