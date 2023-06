Marlon Wayans é expulso de voo da United Airlines, pede desculpas e mudanças

Filmes ator Marlon Wayans não se conteve ao compartilhar sua frustrante experiência de viagem com companhias aéreas Unidos nas redes sociais. A estrela de “White Chicks” foi ao Instagram para relatar o incidente que resultou na perda de sua apresentação em Kansas City. De acordo com Wayans, ele foi confrontado por um funcionário da companhia aérea por causa de suas malas, o que acabou se transformando em uma discussão acalorada.

Em um vídeo no Instagram, o ator de 50 anos expressou sua decepção: “A maioria dos agentes é sempre amor, mas de vez em quando você se depara com PESSOAS MÁS. Este foi um deles. @united, esse tipo de funcionário nunca deveria funcionar na sua empresa.” Wayans também revelou que recebeu uma citação por perturbar a paz do Departamento de Polícia de Denver após o incidente.

Disputando as reivindicações do empregado, Wayans enfatizou: “O cara tentou mentir e dizer que eu o agredi… O vídeo mostra claramente que nunca toquei nele. Ele estava desesperado para tentar ter alguma autoridade.” Expressando sua frustração, ele continuou: “Isso foi assédio e farei barulho suficiente para garantir que todos os meus amigos, familiares e pessoas parem de voar na @united. Isso será um assunto corporativo.”

Marlon não parou por aí. Ele postou uma foto sua em um voo da American Airlines, declarando: “Voe para onde você é respeitado, protegido e amado. Chave do concierge @americanair !!! Chega de @united para mim.” O ator exigiu respostas, compensações pelos shows perdidos e desculpas da companhia aérea.

Marlon quer ser compensado pela UA

Compartilhando sua decepção com seus fãs, Wayans afirmou: “Você me deve pela minha inconveniência, pelos meus shows perdidos e, acima de tudo, você deve aos meus fãs desapontados. Depois de me compensar, você deve dar a todos os fãs afetados pelo meu não- mostrar vouchers para viagens gratuitas.”

Marlon Wayans estava programado para se apresentar em três noites com ingressos esgotados no Improv Comedy Theatre em Kansas City, mas devido ao incidente, ele não conseguiu cumprir seus compromissos.