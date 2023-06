Marlon Wayans sai da United Airlines após citação

Reproduzir conteúdo de vídeo



Marlon Wayans está desabafando depois de sua briga com um agente de embarque da United Airlines … dizendo que a empresa precisa fazer melhor para lidar com problemas futuros com passageiros.

O ator/comediante se juntou a nós no “TMZ Live” na segunda-feira – do lado de fora de um terminal da Delta – e compartilhou os detalhes de seu recente incidente com a companhia aérea quando foi expulso de seu voo e recebeu uma citação.

Marlon diz que a coisa toda não foi culpa dele … dizendo que o agente teve uma atitude com ele desde o início, e só aumentou. Wayans disse que tinha 3 malas, e foi solicitado a consolidá-las em duas, uma vez que ele fez isso, Marlon nos conta que o agente do portão disse a ele que precisava despachar uma mala … o que o deixou chateado.



Marlon diz que o United o procurou – nos bastidores – mas foi apenas para apoiar sua política … o que ele diz ser um insulto à lesão.

O TMZ divulgou a história … MW entrou em contato com um agente do portão da UA na sexta-feira, enquanto ele tentava voar para fora de Denver. Um porta-voz do Denver PD nos disse, eles deram a ele um citação por perturbar a paz depois de ouvir os dois lados.