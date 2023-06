Marshalls imobilizam ladrões de armas capturados após perseguição policial selvagem

As duas mulheres capturadas em vídeo usando uma arma de choque para roubar um carrinho cheio de coisas de um Marshalls estão finalmente na prisão – isso depois que os policiais dizem que foram conduzidos em uma perseguição policial selvagem.

Fontes policiais disseram ao TMZ … as meninas – que foram vistas em vídeo usando uma arma de choque para roubar um Studio City Marshalls na semana passada – foram presas no domingo e levadas sob custódia … mas não antes de levarem a polícia a uma loucura perseguição pela baía sul.

Somos informados de que as jovens supostamente atingiram outras lojas Marshalls no condado de LA – no entanto, os policiais dizem que parece que eles usaram a arma de choque apenas naquela ocasião na quarta-feira.