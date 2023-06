Marshawn Lynch faz sua estreia no cinema com conteúdo sexual

FJogador da NFL Worms Marshawn Lynchque há uma década era um dos running backs mais dominantes da liga com o Seattle Seahawksfará sua estreia como ator em um filme de comédia sexual adolescente.

O filme se chama ‘Bottoms’ e estreia neste verão nos cinemas dos EUA com classificação C+, e embora inicialmente se pensasse que Lynch teria apenas uma aparição única, fica claro pelos trailers que ele terá um papel importante.

Em 2022, Marshawn se envolveu em um escândalo após ser preso por dirigir alcoolizado, episódio que já ficou para trás e que deve fazer sua estreia no cinema como protagonista.

Marshawn Lynch promove sua estreia como ator

A atriz de 37 anos interpreta uma professora do ensino médio que ajuda duas alunas lésbicas que querem administrar um clube de luta.

“Assista ao trailer. Seu filho chegou às telonas. O filme ‘Bottoms’ estreia em 25 de agosto e em outras cidades em 1º de setembro.” Marshawn Lynch postado no Twitter.

Em uma parte do curta de dois minutos, linchamento pode ser ouvido dizendo aos alunos: “Você criou um clube de luta para conseguir uma boceta. Você nem sabe como isso funciona”,

Embora o filme seja Marshawn LynchComo ator, ele não é estranho para a câmera, tendo filmado comerciais para a marca de doces ‘Skittles’ durante seus dias de jogador, além de ser ator convidado em um episódio de Brooklyn Nine-Nine.

Lynch também é lembrado por sua aparição no vídeo do 100º aniversário da NFL em 2019, que contou com lendas como Joe Montana, Jerry Rice, Peyton Manning e Tom Bradyentre outros jogadores que fizeram um clipe inesquecível para os fãs.