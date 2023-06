Matt Araiza, ex-apostador do Bills, planeja processar por difamação por alegação de estupro coletivo

Matt Araiza, quem se juntou ao Buffalo Bills antes do início da última temporada da NFL, resolveu dar sua versão sobre a alegação de estupro coletivo que o tirou do time, e também afirma que haverá consequências sérias para o principal responsável naquilo que qualifica como “mentira”.

Último agosto, Matt Araiza foi acusado de estuprar uma menina de 17 anos, um crime que ele supostamente cometeu com dois de seus ex-companheiros de time de futebol do estado de San Diego. Ele foi libertado pelo Buffalo Bills logo após a acusação. E agora, em bate-papo no Real Sports, da HBO, Araiza afirma ele está pronto para processar o advogado que tornou públicas as acusações, Dan Gilleon, por difamação.

“Já contratei um advogado para isso, e as coisas já foram esboçadas. Jamais abrirei mão do meu direito de processá-lo. Isso está chegando”, disse o ex-apostador do Bills. –Matt Araiza também garantiu que fez sexo com a menina, mas explicou que ele acreditava que era consensual. Segundo ele, ela sempre deixou claras suas intenções.

No mês passado, concluiu-se pelas investigações que Araiza não estava presente durante o suposto estupro coletivo, uma declaração que deu ao ex-apostador todos os elementos para prosseguir com um processo.

Dan Gileon, o advogado que revelou a informação à mídia e enfrentará o processo de Matt Araiza, também deu sua versão. “Não estamos dizendo que ele estava (lá) e não estamos dizendo que ele não estava. Digamos que ele não era um dos homens lá dentro. Isso não o isenta de responsabilidade”, ele disse.

“(Araiza) fazia parte de um esquema entre vários homens para atingir seu cliente, para deixá-la bêbada e se revezar fazendo sexo com ela ao longo da noite. Nossa alegação é que ele contribuiu fortemente para o dano que ela sofreu naquela noite. Ele fez sexo com o meu cliente. Na sequência, ela acabou transando com vários rapazes e saiu de lá ensanguentada, em estado de choque. Foi parar no hospital, foi parar na polícia e acabou traumatizado. Então é isso que eu quero dizer com estupro coletivo”, o advogado e Gilleon explicou.

–Matt Araiza não terminou com o tribunal, mas agora, ele tentará se vingar daqueles que, em sua perspectiva, o afetaram profundamente.