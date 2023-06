Matt Brown aconselha Francis Ngannou a ‘parar de fazer merda’ com uma luta de aquecimento no boxe e apenas ‘ir para o maldito dia de pagamento’

Francis Ngannou parece sério sobre seguir a carreira de boxe e, em vez de apenas perseguir uma luta massiva contra um dos melhores da divisão dos pesos pesados, ele quer primeiro se testar em uma luta de aquecimento para sua estreia profissional.

De acordo com o veterano peso meio-médio do UFC e notável entusiasta do boxe Matt Brown, isso pode ser um desastre apenas esperando para acontecer porque, apesar de todas as armas que Ngannou possui no MMA, não há absolutamente nenhum dado para provar que ele será tão bem-sucedido em outro esporte de combate. É por isso que Brown aconselha Ngannou a desistir da ideia de enfrentar algum peso-pesado desconhecido, mas mais experiente, que poderia vencê-lo e apenas buscar uma luta marcante contra nomes como Tyson Fury, Anthony Joshua ou Deontay Wilder.

“Ele precisa ir para o grande dia de pagamento”, explicou Brown em O lutador contra o escritor. “Parece que ele quer ser um boxeador profissional sério, talvez, se ele está falando em fazer uma luta de aquecimento para entrar nisso. Acho que é um caminho diferente, mas agora você está se arriscando. Talvez você não seja tão bom. Você não sabe.

“Você não lutou boxe, mano. Você não estava nas Olimpíadas. Você não fez uma carreira amadora. Você não sabe. Quando você não sabe, vá para o dia de pagamento. Vá para o maldito dia de pagamento. o que você está fazendo aqui? Pare de foder por aqui. Receba o dia de pagamento e acabe com isso.

Ngannou afirmou repetidamente que sempre sonhou em entrar no boxe e esse era o esporte que ele queria experimentar antes de se testar no MMA.

Ele obviamente obteve grande sucesso no UFC, onde reinou como campeão dos pesos pesados ​​antes de deixar a promoção na agência gratuita antes de assinar um novo contrato lucrativo com o PFL. Como parte de seu contrato com sua nova casa no MMA, Ngannou está livre para lutar boxe e deve fazer sua estreia antes do final de 2023.

Ao mesmo tempo em que aventou a possibilidade de uma luta de aquecimento, Ngannou também continuou indo e voltando com lutadores como Fury nas redes sociais, que parecia ser o adversário que ele mais queria mesmo quando ainda lutava no UFC.

Brown acredita que Fury seria a pior luta possível para Ngannou se ele estivesse realmente tentando encontrar uma maneira de vencer uma luta de boxe, mas ele não desconsidera totalmente o nativo de Camarões em outra luta em potencial contra um peso-pesado de primeira linha.

“Ele provavelmente tem uma chance melhor contra [Anthony] Joshua do que eu acho que as pessoas dão crédito a ele”, disse Brown. “Acho que Joshua é 10 vezes melhor boxeador, ele tem a experiência [but] ele é um pouco queixoso. Ele não gosta de apanhar. Essa é a falha dele com a qual ele lida há muito tempo.

“Ele não gosta de ser atingido, e se Francis realmente mostrar a ele esse poder, até mesmo tocar suas luvas com força, Joshua pode começar a se encolher um pouco. Provavelmente parece que estou colocando ele para baixo ou algo assim. Ele é absolutamente um lutador incrível, e eu tenho o maior respeito por ele, mas certamente o problema é seu queixo e sua habilidade de arremessar.

Brown também elogiou Ngannou enfrentando outro perfurador poderoso como Wilder porque seria como “duas bombas nucleares se unindo”, mas há muito mais risco inerente em uma luta como essa.

Enquanto isso, Brown elogia Joshua como um boxeador de classe mundial muito superior, mas o poder de nocaute de um soco de Ngannou pode ser o tipo de virada de jogo que lhe dá uma chance, mesmo como um azarão considerável para o peso pesado britânico.

“Joshua é aquele, na minha opinião, que faz mais sentido”, disse Brown. “Se eu sou Ngannou e estou perseguindo o boxe, eu vou para Joshua. Ele é o de menor risco. Ele não é um grande nocaute. Ele é provavelmente o mais queixoso de todos os caras.

“Você sabe que vai vender muito no Reino Unido e provavelmente vai vender bem nos Estados Unidos porque é Francis Ngannou. Então você tem uma enorme audiência mundial que vai pagar por isso. Joshua é um grande nome com o menor risco. Esse é o que eu procuro.”

Não importa contra quem ele acabe lutando, Brown acredita que Ngannou tem que atacar enquanto o ferro está quente e há um interesse legítimo em sua estreia no boxe, especialmente se ele estiver enfrentando um dos maiores pesos pesados ​​do esporte.

Existem muitas incógnitas de outra forma e Ngannou potencialmente tendo uma saída sem brilho contra um peso pesado sem nome provavelmente arruína qualquer chance que ele tenha de conseguir uma das lutas mais importantes da divisão.

“Nunca vimos a caixa de Francis”, disse Brown. “Sabemos o que ele pode fazer no MMA, mas o boxe é uma fera muito, muito diferente, então é difícil dizer que ele tem chance contra alguém até que o vejamos lutar e ele pode nos surpreender ou provar que está certo de que não. tem uma chance contra esses caras. Acho que está muito, muito longe no ar.”