Matt Brown critica Mark Zuckerberg x Elon Musk: ‘Esses filhos da puta não vão lutar’

Elon Musk e Mark Zuckerberg podem estar falando um bom jogo agora sobre lutar um contra o outro, mas Matt Brown tem sérias dúvidas de que essa estranha combinação de fantasia se torne realidade.

O par bizarro surgiu depois que o bilionário dono do Twitter desafiou o bilionário fundador do Facebook e as coisas saíram do controle a partir daí. O presidente do UFC, Dana White, até se envolveu depois de conversar com Musk e Zuckerberg e agora até ele está convencido de que essa luta proposta não só poderia acontecer, mas seria um dos maiores eventos de esportes de combate da história.

Apesar de toda a conversa sobre a luta, Brown não pode deixar de zombar da ideia de que Musk e Zuckerberg realmente colocariam os pés em uma gaiola e dariam socos um no outro, especialmente em uma promoção tão notável quanto o UFC.

“Eles não vão brigar”, disse Brown no novo episódio de The Fighter vs. The Writer.

Esses filhos da puta não vão lutar. O que você está falando? Todo mundo fala isso. Estamos falando deles agora. Twitter está falando sobre eles. Todo mundo está se esquecendo de todas as merdas de lixo*** que fizeram em suas vidas. Eu nem sei o que eles fizeram, mas sei que eles têm muitos inimigos. Como [Elon says] ‘por que você não para de falar merda sobre eu comprar o Twitter porque eu vou lutar na jaula’ e todo mundo fica tipo OK, sem problemas, mano! É assim que esses filhos da puta operam.

“É uma merda de escândalo de relações públicas. Estou pedindo para a comunidade do MMA ser mais inteligente do que isso. Podemos ver através disso?”

Agora, Brown admite que se a luta realmente desse certo, ele provavelmente assistiria apenas porque atrairia um grande público, mas ele ainda duvida que Musk e Zuckerberg realmente continuariam com isso.

“Se eles fizerem [fight], sim, eu vou assistir, você vai assistir, todos nós vamos assistir e você sabe que vamos vomitar quando assistirmos”, disse Brown. “Como o que diabos eu acabei de assistir? Por que eu fiquei acordado até meia-noite assistindo isso? Vamos nos odiar por isso.”

White argumentou que não considera a luta uma “luta de artifício”, apesar do fato de que nenhum dos dois tem experiência real em esportes de combate, exceto Zuckerberg, que começou a praticar jiu-jitsu brasileiro nos últimos meses e Musk treinando algumas artes marciais quando ele era mais novo. Isso está muito longe do talento do nível do UFC – ou de qualquer talento real do MMA – mesmo quando comparado aos atletas mais novatos que já competiram no UFC.

Talvez o nome no topo dessa lista seja o ex-astro da WWE e atual lutador da AEW, CM Punk (nome verdadeiro Phil Brooks), que fez uma tentativa malfadada de passar para o UFC, mas foi derrotado em duas lutas. contra Mickey Gall e Mike Jackson antes de retornar ao wrestling profissional. Brown antecipa tão ruim quanto Punk parecia em suas duas lutas no UFC que ele ainda pareceria um futuro campeão mundial em comparação com as habilidades que Musk e Zuckerberg provavelmente exibiriam.

“Quando assistimos CM Punk perder para Mike Jackson – uma coisa era perder para Mickey Gall porque não sabíamos muito sobre ele antes, mas descobrimos que ele é um legítimo lutador de merda, ele é um lutador muito bom,” explicou Brown. “Treino com ele desde então, somos boas lutas, ele é um lutador muito, muito bom.

“Mas Mike Jackson – CM Punk perde para Mike Jackson, alguém se afastou dizendo ‘Estou feliz por ter assistido isso.’ Agora imagine dois caras que não são tão bons quanto CM Punk. Como se CM Punk provavelmente vencesse os dois. Não tenho interesse em ver esses caras lutarem.”

Brown também não pode deixar de se perguntar se promover Musk vs. Zuckerberg ao lado de um card cheio de lutadores legítimos do UFC não prejudica de alguma forma a marca da promoção.

Ao contrário de lutadores de rua como Kimbo Slice ou Sean Gannon, que conseguiram uma chance no UFC sem muita experiência em MMA de alto nível, ou mesmo um boxeador como James Toney, que realmente não tinha nada que dividir a jaula com Randy Couture, Brown argumenta que em todos os exemplos anteriores todas essas lutas envolveram pelo menos um lutador legítimo também.

Brown também aponta que Gannon, Kimbo e especialmente Toney tiveram algum tipo de experiência em luta, mas o mesmo certamente não pode ser dito sobre Musk ou Zuckerberg.

“Com esses caras, é literalmente apenas aquela luta de truques”, disse Brown. “É só isso. Não há nenhuma vantagem de qualquer um desses caras como lutadores além disso. É aí que para mim, diminui o [UFC] marca um pouco porque é como se nós fizermos isso agora, você vai continuar fazendo isso? Você continua fazendo isso de novo e de novo e de novo?

“Todos aqueles caras que você mencionou novamente, eles eram lutas meio enigmáticas, mas não as vejo como lutas puramente enigmáticas porque eles estavam lutando contra lutadores de verdade do outro lado e eles tiveram uma chance.”

Outro aspecto do confronto potencial que Brown rapidamente critica se resume à ideia de que Musk e Zuckerberg ganhariam um certo nível de respeito apenas colocando os pés no octógono para lutar um contra o outro.

Embora Brown respeite que talvez tanto Musk quanto Zuckerberg sejam entusiastas de artes marciais, isso está muito longe de acreditar que qualquer um deles mereça automaticamente um tapinha nas costas por realmente lutar.

“O que eu não quero ouvir dessas pessoas é ‘oh, eu respeito qualquer um que ande naquela jaula.’ Isso é uma coisa terrível de se dizer”, disse Brown. “Porque eu conheci alguns dos filhos da puta mais estúpidos de todos os tempos que pisaram em uma gaiola que não estavam prontos para pisar em uma gaiola. Na verdade, eu era um deles.

“Eu era aquele cara quando comecei. Na minha primeira luta, eu estava louco e nunca treinei um dia na minha vida. Eu era aquele filho da puta estúpido. Felizmente, funcionou para mim. Para 99,9 por cento, não está dando certo, então não me diga que você respeita quem anda na jaula. Quando as pessoas dizem isso, isso me deixa maluco”.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira