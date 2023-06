Matt Brown discorda de Daniel Cormier sobre Jim Miller como membro do Hall da Fama do UFC: Longevidade é um ‘feito extraordinário’

Jim Miller montou uma carreira memorável no UFC que abrange os últimos 15 anos, ao mesmo tempo em que se tornou o líder de vitórias de todos os tempos na promoção.

Apesar de sua longa lista de realizações, o ex-campeão do UFC Daniel Cormier não acredita que Miller deva ser considerado para o Hall da Fama do UFC, enquanto argumenta que ele simplesmente não sente que “o tempo cumprido o coloca no Hall da Fama. ” O veterano peso meio-médio Matt Brown, que passou os mesmos 15 anos no UFC, discorda de Cormier, especialmente ao examinar o pequeno número de lutadores que conseguem ficar tanto tempo quanto ele e Miller.

“Você tem que fazer algo extraordinário – a longevidade é um feito extraordinário”, disse Brown no novo episódio de O lutador contra o escritor. “Ter longevidade no esporte. Temos que estar entre 0,1 por cento dos lutadores de MMA que estiveram no UFC [for this long]. Quantos milhares e milhares de lutadores estiveram no UFC neste momento?

“Não é como a longevidade de Sam Alvey. Você está fazendo algo extraordinário. É extraordinário, não me gabar, mas estar lá por 15 anos, isso é um feito extraordinário.”

Brown estreou no UFC pouco menos de quatro meses antes de Miller e ambos permaneceram na organização nos últimos 15 anos sem interrupções.

Eles também reuniram currículos impressionantes com Brown detendo recordes de mais nocautes na história do UFC, mais finalizações na história dos meio-médios do UFC e mais lutas na história dos meio-médios do UFC, enquanto Miller apregoa o maior número de vitórias na história do UFC, o maior número de finalizações no UFC história dos leves e o maior número de lutas na história dos leves do UFC.

Acrescente a isso, o Hall da Fama do UFC não tem critérios definidos para a indução, o que apenas aumenta o argumento de Brown de que Miller definitivamente deveria merecer consideração apenas com base em seu corpo de trabalho geral.

“Acho que, como no hall da fama do beisebol, você não precisa vencer o [World Series] estar no hall da fama do beisebol”, disse Brown. “Você não precisa vencer para estar no hall da fama, certo? Eu estou supondo que é o que Daniel Cormier está dizendo basicamente, certo? Tipo, você tem que ser um campeão, você tem que ter um cinturão para entrar no hall da fama, é o que parece para mim.

“Por que a longevidade não faria parte dos critérios? Este é um esporte difícil de se ter longevidade. Não é como se sua longevidade não estivesse fazendo nada. Ele também tem mais vitórias. Ele não é como se simplesmente não estivesse fazendo nada o tempo todo. Qual é o critério de que ele está falando? Eu também amo a DC. Não estou falando mal dele. Ele tem direito à sua própria opinião, mas se o seu critério for que você tem que ser um campeão para entrar, bem, isso vai excluir muitos caras que provavelmente merecem entrar.

Brown só tem elogios a Miller, que continua forte aos 39 anos, e acabou de ganhar um nocaute de 23 segundos em sua última aparição no UFC.

“Um cara como Jim Miller, que está fazendo isso há tanto tempo – fazendo isso tão bem por tanto tempo”, disse Brown. “Acho que talvez haja um pequeno pedaço disso onde conhecemos sua história com a doença de Lyme e tudo mais e a maneira como ele lutou contra isso e ainda está vencendo e detonando e provavelmente receberá um tratamento um pouco mais preferencial por isso.”

Brown tem tanto respeito por Miller que também gosta da ideia de enfrentá-lo, principalmente se surgir a oportunidade de competir no UFC 300, previsto para o início de 2024.

Miller há muito afirmou que queria competir naquele card histórico porque se tornaria o único lutador a realmente lutar no UFC 100, UFC 200 e UFC 300.

De sua parte, Brown não competiu em nenhum dos eventos anteriores, o que só aumenta seu desejo de ser considerado para uma vaga no UFC 300.

“Sempre tive um pouco de frustração, fiquei um pouco triste por ter sido dispensado do UFC 100 e depois do UFC 200”, explicou Brown. “Então talvez o UFC me deixe entrar no UFC trezentos filhos da puta. Vamos Jim Miller!”

Brown acrescentou que não tem planos de competir durante o verão e não está interessado em brigar nas férias, pois pretende passar mais tempo com seus filhos.

É por isso que o UFC 300, que provavelmente cairá em março ou abril de 2024, seria o momento perfeito para não mencionar a possibilidade de atrair um adversário ideal como Miller.

“É bom entrar lá quando você tem tanto respeito pelo cara à sua frente”, disse Brown. “Quando você está sentado pensando na luta de antemão, quando está treinando antes da luta, quando está dando entrevistas, especialmente um cara como Jim Miller, onde você não terá que lidar com todas as conversa de merda e qualquer touro estúpido *** nas pesagens ou o que quer que seja, os olhares. Não vai ser um grande show. Vocês dois estão lá a negócios e vão derrubar.

“Quando você vê um cara lutar tantas vezes como Jim Miller ou ele me vê lutar tantas vezes, sabemos o que vamos fazer. Nós sabemos o que está por vir. Sabemos que ambos estamos vindo para a guerra. Nós dois estamos vindo para a batalha. Nós dois estamos vindo para machucar o outro cara e nós dois temos muito potencial para fazer isso. É uma ótima ideia. Eu acho que é uma grande luta.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira