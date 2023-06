Matt Brown reage às últimas alegações de Conor McGregor: ‘Por que você está nesta situação em que é uma possibilidade?’

Conor McGregor está mais uma vez no centro das atenções por todos os motivos errados depois que ele foi acusado de agressão sexual após uma aparição em um jogo do Miami Heat durante as finais da NBA.

Até o momento, nenhuma acusação foi feita contra McGregor, e seus advogados negaram veementemente as acusações. Eles chamaram uma carta de demanda enviada pelo advogado do acusador buscando um acordo em vez de litígio como nada mais do que uma “extorsão”.

McGregor lidou com inúmeras acusações de agressão sexual nos últimos anos, embora ainda não tenha enfrentado oficialmente nenhuma acusação. O veterinário do UFC Matt Brown, no entanto, questiona por que o ex-campeão continua entrando em maus lençóis.

“Minha grande pergunta – Conor está se colocando nessas posições onde as pessoas têm a oportunidade de fazer esse tipo de alegação?” Brown disse sobre McGregor no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Na minha opinião, não sou de dizer a ninguém como viver sua vida, mas eu ficaria quieto se fosse ele.

“Se alguém está fazendo essas alegações, isso significa, no mínimo, que existem pessoas por aí que tiveram a oportunidade de fazer essas alegações. Pelo menos na mesma sala que ele estava falando, ou saindo, ou algo assim. Tem que ser um mínimo nisso.

“Se ele não estiver perto dessas mulheres, elas não podem fazer essas acusações. Mas se eles estiverem na vizinhança, então esse potencial [exists], especialmente se ele está festejando ou fazendo o que quer que esteja fazendo, sendo um homem selvagem ou o que quer que seja. Agora, você tem potencial para essas alegações”.

Brown obviamente não pode fazer nenhum julgamento sobre o que aconteceu ou não com McGregor em Miami, mas ele está preocupado com o fato de que essas alegações continuam a surgir.

Desde 2018, McGregor foi preso pelo menos duas vezes e também enfrentou acusações de agressão após socar um homem em um bar de Dublin, na Irlanda. Ele teria atacado um músico italiano, que apresentou queixa contra ele em Roma.

“Não tenho ideia se ele fez isso ou não, ninguém aqui está fazendo alegações ou acusando ninguém de nada, mas o fato de você estar naquela situação em que eles têm potencial para [make those claims], alguém não está aconselhando você da maneira certa ”, disse Brown sobre McGregor. “Alguém não está te protegendo. Alguém não está lhe dizendo as coisas certas que você precisa fazer.

“Se eu fosse aconselhá-lo, o que não sou e nunca faria – eu o aconselharia a lutar comigo se eu o aconselhasse sobre qualquer coisa – mas se eu fosse, diria para manter o f *** fora dessas situações. O que você está fazendo perto de outras mulheres? Por que eles ainda têm a chance de dizer isso? Não podemos dizer isso o suficiente. Por que você está nesta situação em que é uma possibilidade?”

Brown afirmou em maio que duvidava que McGregor realmente voltasse ao UFC e lutasse novamente. Até agora, McGregor ainda não marcou oficialmente sua próxima luta, embora um confronto contra Michael Chandler fosse esperado depois que eles se enfrentaram como treinadores em O lutador final 31.

Com essas últimas alegações circulando, McGregor é mais uma vez envolvido em controvérsias sem nenhum sinal claro de quando ele pode competir.

Acrescente a isso, Brown questiona o quão dedicado McGregor continua ao esporte, especialmente se ele está festejando em vez de dedicar as horas necessárias para se preparar para seu retorno.

“Mesmo se ele lutar de alguma forma novamente, o que novamente não estou confiante, estou com 80-20, ele nunca lutará novamente, mas mesmo se ele lutar, temos uma ideia decente do estilo de vida que ele está vivendo”, disse Brown. . “Ele não vai entrar lá e ficar sujo de novo. Ele não vai fazer aquele treinamento hardcore subterrâneo, onde ele está sendo fodido todos os dias, e ele está trabalhando para sair de posições ruins. Eu simplesmente não vejo isso.

“Podemos estar errados. Nós não temos nenhuma pista de verdade, mas eu não vejo isso. Tudo o que podemos seguir é o que vemos nas notícias e na mídia, e não acho que alguém discorde. Nós não vemos nada disso.”

Se houver alguma dúvida na mente de Brown sobre o futuro de McGregor, o amor da estrela irlandesa pelos holofotes garantiu a ele um retorno. Isso por si só pode trazê-lo de volta, mas, caso contrário, Brown se pergunta se o mundo do MMA viu o último de McGregor no UFC.

“Tenho dificuldade em acreditar que ele simplesmente desaparecerá”, disse Brown. “Ele sempre vai estar no noticiário. Ele adora estar nas notícias. Acho que ele adora que seu nome seja divulgado. Se ele realmente volta e luta é uma história completamente diferente”.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira