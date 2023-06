Matt Brown revela a verdadeira história por trás da infame pegadinha do suco de limão que pregou contra ele durante o TUF 7

Matt Brown está empatado com o maior número de nocautes da história do UFC, mas raramente escapa de qualquer interação com um grande grupo de fãs de MMA sem que pelo menos algumas pessoas façam referência a um momento infame durante sua aparição no O lutador final 7.

O incidente ocorrido há 15 anos envolveu Jeremy May pregando uma peça em Brown, colocando suco de limão em seu tabaco de mascar, o que provocou uma reação furiosa do nativo de Ohio. Mais tarde naquele mesmo episódio, o companheiro de equipe de Brown, Dante Rivera, conquistou uma vitória, o que permitiu ao técnico Forrest Griffin escolher a próxima luta.

Como um relógio, Brown foi combinado com maio.

Ao todo, foi um ótimo reality show. Mas acontece que não foi exatamente isso que aconteceu.

“Havia muito mais do que aquilo que eles mostraram na tela”, disse Brown em O Lutador vs. O Escritor. “Eles editam pra caralho tudo. O que eles não mostraram foi, a princípio, talvez uma semana e meia no show. Então, alguém mexendo comigo uma semana e meia depois, eu fico tipo, ‘Cara, eu não vou ser a ovelha com todos esses malditos lobos.’ Acho que essa foi provavelmente a primeira pegadinha que foi feita, e Jeremy May era aquele cara tentando fazer seu nome sendo um brincalhão, não tentando entrar lá e ser o campeão do show ou algo assim. Esse era o seu forte. Ele estava tentando entrar na câmera fazendo pegadinhas, então ele me escolheu primeiro.

“Eu já tive um pouco de interação com ele e ele me irritou. Então eu já tentei evitá-lo um pouco. Então nosso time estava lutando no dia seguinte ao que aconteceu e, se vencermos, podemos escolher o próximo. Eu e o Forrest já havíamos conversado, eu ia escolher o Jeremy May para lutar. Então ele já está no meu radar.”

A pegadinha foi ao ar durante o quinto episódio e, em seguida, Brown desferiu um nocaute com chute na cabeça para finalizar maio no início do sexto episódio.

A história se desenrolou perfeitamente, mas Brown diz que já havia escolhido May a dedo como sua primeira oponente antes que a pegadinha realmente acontecesse.

“Já estou confiante de que vou lutar contra esse cara em quatro dias”, disse Brown. “Então ele já está na minha cabeça, e então ele pregou a peça, então ele escolheu a hora errada.

“Há sempre um pouco mais nos bastidores do que eles mostram na câmera. Eles apenas editam para parecer [that]você não tem ideia de qual é a linha do tempo.”

Quando Brown voltou para casa e o reality show foi ao ar na televisão, ele inevitavelmente lidou com a mesma pegadinha repetidas vezes, exceto que desta vez ele riu disso.

“Eu saí do show, todos os meus amigos colocaram suco de limão no meu molho”, disse Brown. “Isso não me irritou nem um pouco, estamos brincando.

“Quando seu amigo faz isso, é uma coisa. Quando é um cara que você está em casa e tem que brigar daqui a alguns dias, é uma coisa completamente diferente. Ele é apenas um idiota de qualquer maneira. Ele apenas me esfregou da maneira errada.

Brown certamente não guarda rancor contra May hoje em dia, e os dois até tiveram uma interação cordial depois de se encontrarem em um evento do UFC. “The Immortal” ainda gosta do resultado da luta, mas também era exatamente o que Brown esperava que acontecesse, o que foi parte do motivo pelo qual ele escolheu May como oponente em primeiro lugar.

“Foi definitivamente satisfatório”, disse Brown. “Não sei se diria que é a minha maior satisfação, porque não foi uma luta dura mesmo. Eu sabia que ele não era um grande lutador. Eu sabia que ia fazer isso com ele. Eu sabia que ele não tinha um grande tanque de gasolina, então, nesse sentido, não era tão satisfatório.

“Se eu não fizesse isso com ele, seria uma grande decepção. Era isso ou nada.”

Apesar de tanto tempo se passar desde sua aparição no programa, Brown revelou que, recentemente, no fim de semana passado, quando ele participou do Sonic Temple Art and Music Festival em sua cidade natal, Columbus, Ohio, a pegadinha ainda era um tema quente de discussão.

“Algumas pessoas vieram até mim, ‘Ei cara, você tem aquele molho com suco de limão?’” disse Brown. “Todas as pessoas bêbadas neste festival de shows e é como, ‘Sim, eu nunca ouvi isso antes’.”

O poder e o alcance de TUF foi definitivamente enorme para Brown e outros atletas durante aquela época, embora a série não tenha produzido tantos momentos virais nos últimos anos.

Brown admite que, embora não tenha assistido ao programa desde sua temporada, ele ainda costuma acompanhar TUF‘s vencedores só porque o UFC sempre deu tanta importância a isso. E embora esse não tenha sido o caso nas últimas temporadas, Brown espera que muito mais atenção seja dada a TUF 31 com Conor McGregor e Michael Chandler servindo como treinadores.

“Nunca tinha ouvido falar no nome Juliana Miller, acho que ela ganhou O ultimo lutador [30]”, disse Brown com uma risada.

“As pessoas não assistem mais, não desperta o mesmo interesse. E eu sei que eles estão tentando trazê-lo de volta e trazer esse interesse com Conor McGregor lutando contra Michael Chandler – eu posso assistir a alguns episódios porque isso pode ser interessante.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira