Matt Damon passa férias com Chris e Liam Hemsworth na Grécia

Matt Damon está se tornando internacional por seu bromance com cris dar Liam Hemsworth … vivendo na Grécia e aproveitando suas férias de verão.

Você tem que ver essas fotos dos atores curtindo uma festa na famosa ilha grega de Mykonos… Matt está com uma cerveja gelada na mão e parece super animado, definitivamente se divertindo.

Matt, Chris e Liam posaram para uma tonelada de fotos com seu grupo tirando fotos em smartphones … assaltando para as câmeras e até mesmo virando o pássaro às vezes. Sim, é uma festa.

Não é apenas o galã de Hollywood na viagem também… Matt está dançando com sua esposa Luciana BarrosoLiam está viajando com sua namorada modelo, Gabriela Brookse há algumas outras senhoras no grupo.