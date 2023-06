Matt Fitzpatrick US Open: Como ele venceu o US Open do ano passado?

Eos jogadores de golfe ingleses raramente saem vitoriosos no US Open, tendo vencido apenas quatro vezes nos últimos cem anos. É ainda mais excepcional para eles vencer o prestigioso campeonato nacional americano no mesmo campo em que haviam conquistado o título amador dos EUA.

Esta conquista notável foi realizada apenas duas vezes por um lendário jogador de golfe chamado Jack Nicklaus e Matt Fitzpatrick.

Sucesso

Nove anos depois de vencer o US Amateur no The Country Club, Fitzpatrick garantiu o título de campeão do US Open de 2022 com uma pontuação impressionante de seis abaixo de 274. Ele conquistou uma vitória por uma tacada sobre Scottie Scheffler e Will Zalatoris.

FitzpatrickO triunfo do jogador ao mais alto nível no golfe, conseguido permanecendo com a mesma família e dormindo no mesmo quarto que em agosto de 2013, não é de todo surpreendente.

No entanto, sua vitória no US Open representou a conquista mais significativa de sua carreira profissional. Ao longo de sua jornada, Fitzpatrick tem consistentemente mostrado sinais de progresso. Ele se tornou o campeão do British Boys em 2012 e recebeu a medalha de prata como amador baixo no Campeonato Aberto de 2013. Seu triunfo no The Country Club solidificou seu status como o melhor jogador de golfe amador do mundo.

Durante FitzpatrickNa rodada final de dois abaixo de 68 anos, houve momentos cruciais que desempenharam um papel significativo em seu sucesso. Notavelmente, seu birdie putt de 50 pés no 13º green se destaca como um desses momentos cruciais. No entanto, um segundo próximo em importância foi o putt de 19 pés que ele acertou dois buracos depois, garantindo um birdie decisivo que acabou sendo a chave para sua vitória.

“A sensação é de outro mundo”, Fitzpatrick disse na época.

“Seis é o número. Esse é o número com o qual todos concordamos.

“Tenho um pouco de caminho a percorrer, mas este é um bom começo. É tão clichê, mas é algo que você sonha quando criança. Posso me aposentar como um homem feliz amanhã. As expectativas eram para eu jogar bem.

“Tendo vencido o US Amateur, me senti tão confortável neste lugar. Sei onde acertar; sei onde errar. Por causa do meu sucesso aqui antes, parecia que era a hora. Estou muito feliz estar invicto neste lugar.”