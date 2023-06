Matty Healy bebe de garrafa no palco após separação de Taylor Swift

Matty Healy é um homem solteiro recorrendo a alguns métodos bastante convencionais para lidar com sua separação Taylor Swift … saboreando um cantil e cigarros no meio de seu último show.

Sua banda, The 1975, se apresentou em Viena na noite de segunda-feira, e Matty parece estar de volta à sua personalidade excêntrica e despreocupada no palco. Não há como dizer o que ele estava bebendo do frasco – mas considerando que o show aconteceu algumas horas depois que o TMZ deu a notícia de a separaçãoum pouco de bebida para entorpecer a dor não seria escandaloso.

Matty nunca mencionou sua separação de Taylor durante o show, mas fez parte do show da banda sentado em uma cadeira enquanto usava um tapa-olho … um acessório que ele abandonou mais tarde.

Fomos os primeiros a relatar o fim do relacionamento de Taylor e Matty, embora ainda não esteja claro o que levou à decisão. Foi no final do mês passado que os vimos juntos pela última vez – em um jantar à noite em Nova York.



Antes da separação, as coisas pareciam estar indo muito bem entre os dois – com encontros duplosviagens para no estúdio de gravaçãoe até mesmo passar o tempo no apartamento de Taylor em Nova York.



Conforme relatamos — Matty plantou um beijo enorme é um guarda de segurança no fim de semana durante um de seus shows, e embora isso tenha sido meio que seu papo por um tempo, ele disse que estava desistindo por respeito a Taylor.