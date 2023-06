Mavericks prepara superequipe para Doncic com Kyrie Irving e um colosso número 1

Kyrie Irvingque deve se tornar um agente livre irrestrito neste verão, pode se juntar Luka Doncic no Dallas Mavericks.

Adrian Wojnarowski relata na ESPN que o armador de 31 anos está decidido a assinar com o Mavs em um contrato de vários anos.

Kyrie Irving poderia priorizar a assinatura de um contrato de várias temporadas em vez de um mais curto por mais dinheiro.

Irving, que foi negociado do Brooklyn Nets para o Mavericks na última temporada, teve média de 27 pontos, cinco rebotes e seis assistências em 20 jogos com a franquia Dallas.

Mavericks podem apostar em Deandre Ayton

Outro nome na lista dos Mavericks é o de Deandre Aytono Phoenix Suns centro que foi a escolha número 1 no draft de 2018.

De acordo com Marc Stein, Deandre AytonO comércio de pode custar Dallas Tim Hardaway Jr., Richaun Holmes e JaVale McGee. Chris Haynes, da Turner Sports, relatou no Bleacher Report sobre as negociações entre o Suns e o Mavericks para DeAndre Ayton e observou que Phoenix não quer JaVale McGee no negócio. Deandre Ayton (2,13m) teve média de 18 pontos e 10 rebotes por jogo nesta temporada.