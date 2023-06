Max Holloway abre como astronômico favorito na luta contra zumbis coreanos no UFC Cingapura

A próxima luta de Max Holloway é um trabalho fácil se os apostadores estiverem corretos.

O ex-campeão indiscutível dos penas enfrenta o “zumbi coreano” Chan Sung Jung na luta principal do UFC Cingapura em 26 de agosto e Holloway é o grande favorito de acordo com as probabilidades iniciais listadas pela SportsBetting.ag. Holloway é um favorito -1000, enquanto Jung é um azarão pesado em +700.

Dividindo os números, uma aposta bem-sucedida de $ 100 em Holloway renderia um lucro de $ 10, enquanto uma aposta bem-sucedida de $ 100 em Jung renderia um lucro de $ 700. Holloway tem 91% de chance de vencer a luta, Jung apenas 12,5%.

As probabilidades não devem surpreender ninguém, dada a posição atual dos lutadores, com Holloway ainda firmemente estabelecido como o número 2 dos penas no MMA Fighting Global Rankings, atrás apenas do rival Alexander Volkanovski. Jung ocupa o 11º lugar, mas viu um declínio no desempenho nos últimos anos e, aos 36, falou abertamente em se aposentar em um futuro próximo.

Holloway vs. que também têm chances em SportsBetting.ag.

Embora o MMA Fighting tenha Nurmagomedov classificado em 10º lugar, seis posições abaixo do 4º Sandhagen, os apostadores gostam das chances do peso-galo invicto de tomar o lugar de Sandhagen, já que Nurmagomedov é atualmente um -300 favorito. Sandhagen é o azarão em +250.

Nurmagomedov tem 75 por cento de chance de vencer por probabilidades implícitas, com uma aposta bem-sucedida de $ 100 nele obtendo $ 33,33 de lucro; Sandhagen tem 29% de chance de vencer e uma aposta bem-sucedida de $ 100 nele rende $ 250.

Não tão favorecido quanto Holloway ou Sandhagen, mas ainda ganhando muito respeito é Gane – o 4º peso pesado do MMA Fighting – que atualmente está -200 para bater Spivac (+170). Isso dá a Gane uma chance de 66,67 de vencer em Paris com uma aposta bem-sucedida de $ 100, resultando em um lucro de $ 50; Spivac tem 37% de chance de vitória e uma aposta bem-sucedida nele ganha $ 170.

Veja as probabilidades atuais para essas lutas principais abaixo, cortesia de SportsBetting.ag.

UFC Cingapura – 26 de agosto

Max Holloway -1000

Chan Sung Jung +700

UFC Nashville – 5 de agosto

Umar Nurmagomedov -300

Cory Sandhagen +250

UFC Paris – 2 de setembro

Ciryl Gane -200

Sergei Spivac +170