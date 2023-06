Max Holloway brinca com a mudança para 155 libras: ‘Esse cinto BMF ficaria muito bom na minha coleção’

Max Holloway quer enfrentar The Korean Zombie em seguida, e então pode finalmente ser a hora de voltar ao peso leve.

Em abril, Holloway voltou à ação pela primeira vez desde que perdeu sua trilogia contra Alexander Volkanovski, vencendo Arnold Allen por decisão unânime. Posteriormente, Holloway sugeriu uma luta com a lenda viva Chan Sung Jung, e embora ainda não tenha havido nenhum avanço oficial nessa frente, Holloway acredita que essa é a luta que será feita a seguir.

“Eu chamei ele, ele respondeu bem rápido, então a bola está na quadra do UFC,” Holloway disse quarta-feira em A Hora do MMA. “A bola está lá. Eu adoraria isso. Como eu disse, falei para todo mundo, desde aquela época que o WEC estava chegando, eu lutei com a maioria daqueles caras. Ricardo Lamas, [Jose] Aldo, [Anthony] Pettis, Dustin Poirier. Ele é um que eu nunca peguei ainda. Eu nunca consegui pegá-lo. Ele ainda está aqui, ainda no top 10 – acho que ele é o número 7 ou algo assim – então faz sentido. Uma luta, ouvi dizer que ele quer se aposentar, então por que não ir para a luta?

“Eu não faço ideia [why it hasn’t been booked yet]”, continuou Holloway. “Nunca ouvi nada. Tudo o que sei é que liguei para ele, ele respondeu com uma mensagem de vídeo fofa, então vamos descobrir.”

Uma luta com o Zumbi Coreano não é apenas uma luta que os fãs desejam há muitos anos, mas também resolve o maior problema que o UFC tem atualmente quando se trata de Holloway: o que fazer com ele. Dadas as três derrotas para Volkanovski, Holloway provavelmente não ganhará uma chance pelo título tão cedo, mas ele continua a derrotar outros potenciais desafiantes ao título em 145 libras.

Felizmente para o UFC, depois de enfrentar o Zombie Coreano, Holloway tem outra ideia em mente: pular para o peso leve, possivelmente para enfrentar o vencedor da próxima luta pelo título do ‘BMF’ entre Poirier e Justin Gaethje.

“Com certeza, existem os outros cinturões.” Holloway disse. “… Mas é sempre melhor ir para uma categoria diferente enquanto você está segurando o cinturão. Isso é exatamente o que é. Veremos o que acontece. Veremos como será julho, veremos como será minha próxima luta e veremos. Quem sabe? Vimos aquele cinturão divertido da BMF, com Gaethje e Poirier. Eu e Poirier brigamos duas vezes [already] e as pessoas continuam me incomodando sobre Gaethje de qualquer maneira.

“No final das contas, seria divertido em 1955. Eu sei que há muitas lutas divertidas para mim em 55, talvez [Charles] Oliveira dois, e claro que nunca consegui terminar a coisa com o Khabib [Nurmagomedov] mas o Islã [Makhachev] está lá, então isso seria uma grande coisa. … Veremos o que acontece. Como eu disse, veremos a configuração do terreno. Nunca diga nunca. Conheço pessoas gritando aquele cinturão BMF. Esse cinto BMF ficaria muito bonito na minha coleção.

Poirier e Gaethje se enfrentam na luta principal do UFC 291, em julho. Enquanto isso, Holloway diz que está pronto para lutar novamente e espera fazer mais duas lutas antes do final do ano, o que significa que uma luta de outono ou inverno é possível, desde que o UFC possa agendar uma luta Zombie Coreana nos próximos meses. E se não, bem, sempre há outra possibilidade.

O ex-inimigo Conor McGregor planeja retornar às competições ainda este ano e, embora deva enfrentar outros O ultimo lutador treinador Michael Chandler quando o faz, Holloway ainda acredita que em algum momento os dois estão destinados a reverter as coisas.

“Acho que acontece”, disse Holloway. “Eu não sei o que está acontecendo com o cara, mas acho que em algum momento isso acontece. Não sei se vai ser no UFC ou no boxe. Eu acho que isso acontece.