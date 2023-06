Max Holloway x The Korean Zombie será a atração principal do retorno do UFC a Cingapura

O que Max Holloway quer, Max Holloway consegue.

O ex-campeão dos penas marcou um confronto principal contra o The Korean Zombie no recém-anunciado card do UFC em Cingapura em 26 de agosto.

dirigentes do UFC anunciado o confronto na quinta-feira.

Holloway convocou a luta contra Jung depois de derrotar Arnold Allen de forma impressionante no UFC Kansas City em abril. Essa vitória trouxe Holloway para 3-1 em suas últimas quatro lutas, incluindo vitórias contra Calvin Kattar e Yair Rodriguez. Seu único revés veio em uma trilogia com o rei dos penas Alexander Volkanovski.

Enquanto isso, The Korean Zombie faz sua primeira aparição no octógono desde abril de 2022, quando sofreu uma derrota por nocaute na quarta rodada para Volkanovski em sua tentativa de se tornar o campeão de 145 libras.

No geral, Zombie foi 3-2 em suas últimas cinco lutas com vitórias sobre Renato Moicano, Frankie Edgar e Dan Ige. Sua única outra derrota foi contra o também peso-pena Brian Ortega.

Holloway x The Korean Zombie encabeça o retorno do UFC a Cingapura pela primeira vez desde o UFC 275, quando Jiri Prochazka levou para casa o título dos meio-pesados ​​com uma vitória sobre Glover Teixeira.