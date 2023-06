Mbappé e PSG terão reunião importante para encontrar uma solução

Cgalinha Kylian Mbappé enviou uma carta para Paris Saint-Germain afirmar que não pretendia renovar o contrato até 2025, deixou o mercado de transferências em frenesi.

Essa manobra significou Mbappé planejava partir em 2024, mas PSG entenderam que, se fosse esse o caso, eles poderiam tentar vendê-lo neste verão ou arriscar perdê-lo de graça no próximo ano.

Há necessidade de uma solução e haverá uma reunião entre os representantes dos jogadores e os dirigentes do clube na sexta-feira.

Eduard Camavinga diz que ficaria muito feliz se Mbappé fosse para o Real Madrid

Como MARCA aprendeu, Mbappérepresentantes de, com sua mãe Fayza Lamari liderando o caminho, e PSGmentes superiores, incluindo, é claro, Nasser Al-Khelaifivai conversar sobre as coisas.

Dependendo do resultado dessa reunião, se poderia ser hora de Real Madrid para fazer um movimento se o jogador e PSG decidir que ele deve seguir em frente neste verão.

Nenhuma opção foi descartada, mas uma alternativa está ganhando força e seria um novo acordo, seja um contrato de dois anos ou um contrato de três anos, para que Mbappé pode ser transferido no próximo verão.

Mas, não haveria cláusula de rescisão por escrito, já que são proibidos na França, e a ideia de uma transferência para 2024 seria um compromisso verbal.

É provável que PSG oferecerá a ele este novo contrato nesta reunião e procurará descartar o que está assinado atualmente, o que permite Mbappé cumprir um terceiro ano nas mesmas condições dos dois anteriores, desde que o faça antes de 31 de julho.

MbappéA controversa carta do presidente esfriou severamente as relações entre PSG e seu acampamento, mas Al-Khelaifi tem uma relação próxima com a família do jogador há muitos anos.

Real Madrid não vai fazer nenhuma jogada por enquanto, pois não quer cair na mesma armadilha da temporada passada.

Se algo sair do encontro entre o atacante e seu clube, e se houver garantias de que o clube estabeleceu um preço e o jogador está determinado a vir desta vez, eles poderão fazer uma oferta, desde que esteja de acordo com a realidade do mercado.

Vale lembrar que em 2021, quando também tinha um ano de contrato, os Blancos ofereceram 200 milhões de euros e foram rejeitados.

Assinar Mbappé seria muito caro

Conforme noticiou o MARCA há dois dias, a operação seria inviável para Real Madrid se ambos Mbappé e PSG não desista nesta reunião.

O jogador ganha 72 milhões de euros brutos por época mais um bónus de outros 60 milhões de euros que receberia em julho e um bónus de fidelidade de outros 60 milhões de euros que é pago no fecho do mercado em setembro.

PSGA pressa faz sentido e, dados os prazos para esses pagamentos.

Independentemente da data em que um hipotético negócio seja concluído, por Mbappé desistir de um contrato de um ano com seu clube agora significaria abrir mão de cerca de 100 milhões de euros líquidos entre o salário e os dois bônus, quase 200 milhões de euros brutos.

As quatro opções de Mbappé

Existem essencialmente quatro cenários enfrentados Mbappé e uma delas é redigir um contrato totalmente novo.

Outra opção é para MbappéO plano de ser cumprido, que é ficar por enquanto, mas sair em junho de 2024.

Então, existe a opção dele ser vendido agora para que PSG pode ganhar algum dinheiro em vez de perdê-lo de graça.

O mais improvável dos cenários é que Mbappé aciona sua opção de renovar seu contrato atual por mais um ano, pois isso significaria ir contra o que ele disse em sua carta.