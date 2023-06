Mbappé quebra o silêncio: já disse que vou continuar na próxima temporada no PSG onde estou muito feliz

Kylian Mbappé foi ao Twitter para quebrar o silêncio e negar relatos afirmando que seu desejo é deixar o Paris Saint-Germain e ingressar Real Madrid este Verão.

Horas antes, Mbappé e sua comitiva emitiu um comunicado à AFP no qual afirmava que nunca havia negociado uma renovação de contrato com o PSG.

“Mentiras. Cada vez maiores”, dizia Mbappédo post em que ele citou um artigo do Le Parisien.

“Já disse que vou continuar na próxima temporada no PSG onde sou muito feliz”.

O L’Equipe informou que o atacante francês fez uma declaração forte e concisa para informar PSG que ele havia decidido não estender seu contrato além de 2024.

Pouco depois, o Le Parisien deu mais detalhes sobre os motivos que incomodaram Mbappévariando de comentários depreciativos sobre “Prison-Saint-Germain” a preocupações sobre Erling Haalandcrescente destaque.

“A oportunidade é boa demais: reúne seu eterno desejo de jogar no maior clube do mundo e chegar lá como um astro do rock sem outra primeira espada para fazer cócegas em sua aura. A oportunidade de desembarcar como um herói em Real Madrid”, explica o canal francês.

“Mbappé vê que não está no lugar certo para ganhar troféus.

“Nem coletivo nem individual. Ele perde crédito a cada temporada na corrida pela Bola de Ouro da France Football, com Erling Haaland ultrapassando-o seguindo o [Manchester] Tríplice cidade.”

Karim Benzemapartida de Real Madrid pode ter acelerado os planos do PSG estrela, que agora acredita que o projeto Los Blancos se concentraria em torno dele.