EUf Faiza Lamary consegue as complexas negociações que vem conduzindo esta semana com Paris Saint-Germaindiretores da empresa, seu caso será estudado como modelo de sucesso nas escolas de negócios.

O que Kylian Mbappéa mãe está discutindo em Paris com o presidente Nasser Al-Khelaifi não é tão simples quanto convencer o clube a colocar uma etiqueta de preço em seu filho.

Também envolve abrir mão de parte do dinheiro para garantir que a operação esteja alinhada com os interesses de Kylian, persuadindo-o a se mudar para Real Madrid este Verão. Isso causou indignação no Catar, e é compreensível.

A situação é altamente tensa, como esperado. Os advogados de Faiza e Mbappé deixaram clara sua posição: o atacante não ativará a cláusula de prorrogação opcional para uma terceira temporada e está determinado a cumprir a segunda temporada do contrato que assinou com o PSG.

A taxa

Isso significa receber seu salário líquido anual de 60 milhões de euros, juntamente com um bônus de fidelidade de 90 milhões de euros acordado em maio do ano passado.

Com um total de 150 milhões de euros no bolso, o seu plano passa por comprometer-se a Real Madrid a partir de 1º de janeiro e negociando um bônus de transferência de cerca de 100 a 125 milhões de euros como compensação por chegar ao Estádio Santiago Bernabéu em uma transferência gratuita.

decisão de Mbappé

PSG sente-se enganado. Eles estão vazando há dias que, se não conseguirem convencer sua estrela a renovar, eles o dispensarão. No entanto, não é tão simples. Para que uma transferência aconteça, todas as três partes envolvidas precisam concordar.

É aqui que Mbappé estabelece suas condições para aceitar uma transferência. Se abrir mão dos 150 milhões de euros garantidos pelo seu contrato até 1º de junho de 2024, e se o Real Madrid ou qualquer outro clube que for ter que pagar uma alta taxa de transferência, esse clube também não seria obrigado a pagar um bônus de transferência por o jogador.

Nem Mbappé nem Lamary estão dispostos a perder quantias tão significativas de dinheiro, o que é compreensível. Portanto, se o PSG quiser lucrar com ele para recuperar sua taxa de transferência e economizar em seu salário e bônus de fidelidade, eles não terão escolha a não ser ceder às suas exigências. Em Paris e no Catar, eles sabem que a palavra final nestas árduas negociações é do jogador, independentemente de quantos ultimatos deem.

Reduzindo a figura de transferência

Uma opção é reduzir significativamente o valor da transferência para compensar Mbappé por abrir mão do bônus de fidelidade. Vários relatos da mídia sugerem que o PSG pode considerar pedir 200 milhões de euros, valor que o Real Madrid ofereceu em sua última oferta no final de agosto de 2021, quando não recebeu resposta do PSG e as relações entre os dois clubes se deterioraram.

Caso contrário, resta apenas uma solução: Mbappé cumprirá seu contrato e sairá no ano que vem sem ganhar um único euro indo para o PSG. Entretanto, a mãe do jogador já sabe que as condições oferecidas pelo Real Madrid são os mesmos negociados há dois anos, incluindo um salário anual entre 25 e 30 milhões de euros e 125 milhões de euros como bónus de contratação a pagar apenas à sua chegada em transferência gratuita, sem que o clube tenha de pagar uma taxa de transferência significativa.

Faiza Lamary: uma negociadora exemplar

Prever uma solução para esta situação complicada não é tarefa fácil. De um lado, temos Faiza Lamary, uma negociadora exemplar que, como advogada de formação, possui uma capacidade extraordinária de garantir as condições mais vantajosas para o filho, o melhor jogador de futebol do mundo.

Sua determinação e perspicácia econômica lembram as negociações contenciosas entre Leo Messi e seu pai com Barcelona de Josep Bartomeu. Lamary sabe muito bem que tem a melhor mão neste jogo de pôquer e não tem pressa em revelar suas cartas.

Do outro lado, temos Al-Thanio emir do Catar, que se sente incomodado com o sentimento de traição de um jogador a quem confiou as chaves do clube na renovação contratual do ano passado.

Isso incluía conceder-lhe privilégios como ter um diretor esportivo de sua total confiança em louis campos. Não esqueçamos que também ofereceram a Mbappé o melhor contrato da história do esporte e lhe concederam um poder significativo dentro do vestiário.

No entanto, uma coisa fica clara: se há alguém capaz de encontrar uma solução para esta situação complicada, garantindo que Mbappé possa deixar o PSG sem perdas financeiras e ao mesmo tempo permitir que o PSG o venda sem se sentir enganado, é Faiza Lamary.

Ela é, sem dúvida, uma das melhores negociadoras da indústria do futebol. Há também outra possibilidade: este episódio poderia terminar com uma nova renovação de contrato de Mbappé com o PSG. Pode parecer exagero, especialmente considerando a decepção e frustração que o clube francês transmite atualmente em relação ao seu capitão. No entanto, com Mbappé e sua mãe envolvidos, é prudente não descartar nenhuma possibilidade, por mais extravagante que pareça.