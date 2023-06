Mbappé tem sete meses para decidir e colocar por escrito seu desejo de jogar no Real Madrid

kylian Mbappé anunciou que permanecerá no Paris Saint-Germain pelo menos até ao final da época 2023/24.

Suas observações não surpreendem, embora alguns tenham duvidado e construído uma narrativa sobre uma possível mudança para Real Madrid nas próximas semanas – uma opção que Los Blancos nunca considerou.

Embora o atacante tenha sido citado em Valdebebas durante reunião realizada pelo Real Madrid hierarquia esta semana, ele nunca esteve em sua lista de alvos para o verão de 2023.

No entanto, Real Madrid precisa ficar de olho em sua situação e possível mudança de equipe em 2024, especialmente no que se refere a Karim Benzema e seu próprio futuro.

O plano do Real Madrid para o verão 2023

O principal objetivo para o próximo verão é Harry Kanee o clube vê isso como altamente viável.

No entanto, muitas peças devem se encaixar, como administrar a coexistência de dois centroavantes titulares, a eventual chegada de Endrick e a presença de Vinicius e Rodrigo.

Então, há a sombra iminente de Mbappé e a possibilidade de sua chegada no próximo verão.

Real Madrid não se envolverá no mesmo jogo da última vez, e Mbappé está bem ciente disso. O princípio de não gastar um único euro para comprá-lo de PSG permanece firme.

Mbappé só viria como agente livre

Se Mbappé realmente quer jogar para Real Madridele tem sete meses para determinar seu futuro, antes de poder falar com outros clubes em janeiro como um possível agente livre, já que a alegação de que seu contrato está totalmente garantido até 2025 era falsa.

No entanto, antes de mais nada, ele deve deixar inequivocamente claro que deseja ingressar no Los Blancos no verão de 2024.

O atacante já sabe disso e não pode perder um único passo.

Desta vez, Real Madrid não pretendem apostar tudo na decisão final do campeão da Copa do Mundo de 2018 e gostariam de algo por escrito meses antes da abertura da janela de transferências do verão de 2024.

PSG vai mais uma vez criar uma teia de ouro na tentativa de renovar seu contrato por mais um ano, um jogo que Real Madrid não tem intenção de se envolver.