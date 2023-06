MEC divulga resultado do SiSU 2023/2 hoje (27)

O Ministério da Educação (MEC) libera nesta terça-feira, dia 27 de junho, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023/2. Desse modo, os candidatos poderão consultar a partir de hoje se foram selecionados na chamada regular através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o edital, os candidatos aprovados nessa chamada regular deverão realizar as matrículas no período de 29 de junho a 4 de julho. O procedimento deve ser feito na instituição de ensino superior para a qual o estudante fez sua inscrição. Nesse sentido, o estudante deve consultar junto à instituição a relação de documentos necessários para o registro acadêmico.

Lista de Espera

Aqueles que não obtiveram aprovação nessa chamada poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera do SiSU 2023/2.

Conforme o edital, para participar, os estudantes devem manifestar interesse em participar da lista de espera a partir de hoje, dia 27 de junho, e até 4 de julho, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Somente os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso poderão participar das chamadas da lista de espera. Além disso, o edital do SiSU estabelece que o candidatos pode indicar apenas um dos dois cursos, escolhidos no ato da inscrição, para concorrer à vaga nessa etapa.

As chamadas da lista de espera são de responsabilidades das instituições. Portanto, o candidato deverá acompanhar as publicações da instituição para a qual escolheu. De acordo com o cronograma, as chamadas da lista de espera acontecerão a partir do dia 10 de julho.

Sobre o SiSU 2023/2



O MEC recebeu as inscrições para essa edição do SiSU no período de 19 a 22 de junho, de forma gratuita e virtual. A pasta registou mais de 250 mil inscrições. No momento da inscrição os candidatos puderam escolher até duas opções de curso.

A classificação dos candidatos usou exclusivamente o desempenho dos participantes na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. Puderam se inscrever aqueles que tiraram nota acima de zero na prova de redação. O MEC não aceitou a participação de candidatos que fizeram o exame na condição de “treineiros”.

Para classificar os candidatos, o sistema do SiSU considera as notas de todas as provas do Enem: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Os pesos das notas de cada prova podem variar de acordo com o curso e com a instituição ofertante.

Oferta de mais de 50 mil vagas

Conforme os dados divulgados pelo MEC, para essa 2ª edição do SiSU 2023, a oferta total das IES participantes é de 51.277 vagas para 1.666 cursos de graduação de diversas áreas. O curso de graduação com maior oferta de vagas é o de Pedagogia (licenciatura).

Ao todo 65 IES de todo o país aderiram ao SiSU para a seleção de novos alunos para o 2º semestre. A maioria das instituições participantes são federais. O período de adesão das instituições foi de 22 a 26 de maio.

Os estados com maior oferta de vagas são Rio de Janeiro (129.235 vagas), Minas Gerais (80.757 vagas), Bahia (58.072), Paraíba (37.780) e Piauí (34.673).

As instituições (universidades e institutos) federais reservam pelo menos 50% do total das vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, havendo recorte de renda e percentual de oportunidades para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital do SiSU 2023/2 na íntegra para mais informações.

