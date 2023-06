Médico legista revela causa da morte de homem que morreu após taser da polícia de Los Angeles

Keenan Andersonprimo do cofundador do BLM Patrice Cullorsmorreu por causa de cocaína e um coração dilatado … de acordo com o escritório do legista, que estava investigando sua morte após uma polêmica prisão do LAPD.

Imagens de câmera corporal da prisão de Anderson provocaram protestos em LA no início deste ano – os policiais do LAPD usaram um taser nele por 42 segundos, de acordo com Cullors. No entanto, o relatório da autópsia do LA County Coroner, divulgado na sexta-feira, diz que a causa da morte de Anderson pode ter sido os efeitos do uso de cocaína em seu coração dilatado.

O relatório observa que a forma da morte ainda não foi determinada.

O vídeo da polícia mostrou policiais atacando Anderson – que havia sido professor de inglês no ensino médio – pelo menos 6 vezes enquanto ele estava de bruços.

Em resposta à morte de Anderson, o chefe do LAPD, Michael Moore, disse que o departamento examinaria mais de perto a implantação do taser.



