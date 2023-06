Megan Fox apoia Machine Gun Kelly em show em meio a esforços de reconciliação de relacionamento

EUparece que Metralhadora Kelly (MGK) e Megan Fox têm trabalhado em seu relacionamento após uma precipitação em fevereiro. Megan Fox mostrou seu apoio ao NSC assistindo a seu concerto no Waldbhne em Berlim, Alemanha. Essa aparência sugere que eles ainda se amam.

Megan Fox estava deslumbrante em uma roupa toda preta, incluindo um body de alças finas com decote profundo e meia-calça rendada transparente. Ela completou o visual com uma jaqueta de couro preta oversized com forro vermelho por dentro. Suas madeixas ruivas onduladas foram estilizadas com uma parte do meio e ela complementou com vários colares de ouro.

Segundo uma fonte, o casal está trabalhando lentamente na reconciliação, mas NSC ainda está no “casinha de cachorro.” Ele está supostamente fazendo tudo o que pode para reconquistar Megan Fox, que o está fazendo trabalhar para isso. No entanto, seus amigos supostamente têm dúvidas sobre a viabilidade de longo prazo de seu relacionamento, descrevendo-o como uma dinâmica doentia.

Megan Fox e Machine Gun Kelly combatem rumores de separação com terapia de casais e reunião de férias

Os rumores de uma separação começaram em fevereiro, quando Megan Fox apagou todas as fotos dela com MGK de sua mídia social e postou letras enigmáticas em Instagram alusão à infidelidade. Ela também parou de usar o anel de noivado. Os fãs especularam que MGK teve um caso com sua guitarrista, Sophie Lloyd, mas ela negou os rumores.

Em um esforço para salvar seu relacionamento, MGK e Megan Fox começou a frequentar a terapia de casais diariamente através Ampliação. Eles têm trabalhado em seus problemas antes de tomar qualquer decisão permanente. Embora houvesse relatos de uma pausa e uma pausa temporária em seus planos de casamento, o casal foi visto mais tarde juntos em férias no Havaí em abril. Eles também participaram de um evento juntos em maio, mas posaram separados para fotos.

Megan Fox foi casada com o ator Brian AustinGreen, com quem tem três filhos. Ela começou a namorar MGK em 2020, e eles ficaram noivos em janeiro de 2022.