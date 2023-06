Megan Fox trava guerra contra homem que a acusou de abuso infantil

A atriz foi ao Instagram no sábado e postou um discurso cruel dirigido a Robby Starbuck que ela diz falsamente alegou que Megan era uma abusadora de crianças por vestir seus filhos adolescentes como meninas, fazendo com que dois deles desmaiassem em um parque público.

Estes são os filhos de Megan Fox. Morávamos no mesmo condomínio fechado e nossos filhos brincavam no parque. Eu vi 2 deles tendo um colapso total dizendo que foram forçados pela mãe a usar roupas de menina enquanto a babá tentava consolá-los. É puro abuso infantil. Ore por eles. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm

A mensagem do Twitter de Starbuck foi acompanhada por uma foto de Megan com os 3 meninos que ela divide com o ex Brian Austin Verdeque negou categoricamente a história ao TMZ.