Megan Rapinoe e Alex Morgan criticados por Riley Gaines por postura ‘dissimulada’ sobre a inclusão trans no esporte

Tele o debate sobre a inclusão de atletas transexuais no esporte feminino continua. nadador da NCAA Riley Gaines, que continuamente se manifestou contra a participação de atletas trans, convocou duas das maiores estrelas do futebol feminino pelo que ela descreveu “falso” postura sobre a questão.

Em diversas ocasiões, o Megan Rapinoe e Alex Morgan ter defendeu a inclusão de transgêneros no esporte feminino. Rapinoe, conhecida por seu ativismo em várias esferas do esporte e da sociedade, foi uma das figuras-chave que promoveu e assinou uma carta aos legisladores dos EUA em abril de 2023 que procurava se opor à ‘Lei de proteção de meninas e mulheres no esporte’.

O projeto de lei que, como o nome sugere, ‘torna uma violação da lei federal para um destinatário de fundos federais que opera, patrocina ou facilita programas ou atividades atléticas para permitir que uma pessoa do sexo masculino participe de um programa ou atividade atlética que é designado para mulheres ou meninas.’

Rapinoe também ganhou as manchetes em junho de 2022, depois descartando a ideia de que as mulheres trans estão dominando os esportes femininos e, portanto, perturbando injustamente o equilíbrio competitivo. “Mostre-me evidências de que as mulheres trans estão ganhando bolsas de estudo de todos, estão dominando os esportes, estão ganhando todos os títulos. Sinto muito, isso simplesmente não está acontecendo. Então, precisamos começar da inclusão, ponto final. E conforme as coisas surgem, eu temos confiança de que podemos descobrir. Mas não podemos começar do contrário. Isso é cruel. E, francamente, é nojento”, disse ela em entrevista à revista Time.

Na mesma linha, o colega de equipe do USWNT, Morgan, argumentou que as crianças transgênero deveriam poder participar com o gênero que identificam durante a SheBelieves Cup em fevereiro deste ano. A atacante explicou que estava determinada a “defender o que é certo”.

ganhosuma grande defensora dos direitos das mulheres, discorda veementemente de suas opiniões, e falou fortemente contra eles apenas algumas semanas antes de começarem sua campanha na Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia.

“É dissimulado e é um sinal de virtude. Eles querem ser vistos como gentis. Eles querem ser vistos como inclusivos, mas sabem em seus corações, cada pessoa sabe que não teria tido as oportunidades e o sucesso que teve sem o esporte feminino e categoria”, explicou ela em entrevista na quinta-feira à emissora norte-americana Fox.

“Agora eles conseguiram o que conseguiram. Eles conseguiram o que queriam, então não se importam.” ela continuou. “Eles preferem abrir mão das meninas, abrir mão de nossas oportunidades de sermos vistos como gentis e inclusivos quando, na realidade, isso não é inclusivo, é exclusivo”, concluiu.