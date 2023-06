Megan Thee Stallion volta aos holofotes com dança sensual em biquíni justo

Garanhão Megan Thee permaneceu longe dos holofotes desde dezembro de 2022, quando Tory Lanez foi considerada culpada de atirar no pé, mas ela voltou lentamente às mídias sociais nos últimos meses, mais recentemente compartilhando um vídeo dela dançando em um biquíni apertado.

Stallion, 28 anos, compartilhou o clipe no domingo no TikTok e já tem quase meio milhão de visualizações. Sua dança sensual no biquíni apertado mostrando grande underboob é provavelmente o motivo.

O vídeo de biquíni TikTok de Megan Thee Stallion encanta os fãsTK/@theestallion

Ela dançou sua música “Body”, um dos maiores sucessos de Stallion, que serão poucos e distantes no futuro próximo.

Stallion declarou recentemente que está tirando uma folga fazendo música para se curar do trauma sofrido durante o julgamento.

“A indústria da música e do entretenimento pode ser difícil, por isso é importante tirar uma folga e evitar o esgotamento. A vida é uma questão de equilíbrio”, disse Stallion ao InStyle em maio. “Os fãs podem esperar novas músicas quando eu estiver em um lugar melhor.”