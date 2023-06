Meghan Markle e o príncipe Harry supostamente receberam ultimato da Netflix

De acordo com O sol os chefes da Netflix tiveram recentemente uma conversa com o ex-casal real … supostamente dizendo-lhes para fazer um conteúdo melhor e imperdível – ou arriscar não conseguir o restante de seu contrato de mais de $ 100 milhões … que eles estão Já obtive cerca de metade neste ponto.

O The Sun continua dizendo – citando uma fonte não identificada que afirma estar conectada – a Netflix ficou feliz com os resultados de seu documentário bombástico … mas ficou desapontado com tudo depois disso, que presumivelmente inclui o próximo documento Invictus de PH ( que ainda está acontecendo e saindo por volta de agosto). Qualquer outra coisa, porém, está … longe de ser encontrada.

Agora, com a perspectiva de cortá-los, a menos que eles entreguem … A fonte do The Sun diz que a gigante do streaming não faria isso de forma tão pública / humilhante quanto o Spotify. No entanto, eles admitem que isso atrairia grandes manchetes por si só … e provavelmente seria uma aparência ruim.