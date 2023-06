Meghan Markle e príncipe Harry encerram parceria de podcast com o Spotify

Meghan Markle dar Príncipe Harry estão encerrando o contrato com o Spotify para produzir seu podcast “Archetypes” após uma temporada.

O New York Post relatou que Meghan/Harry não conseguiu gerar conteúdo suficiente para o Spotify pagar seu contrato de US$ 20 milhões integralmente.

Meghan e Harry lançaram o Archetypes em 2020, depois de terem assinado um contrato de vários anos com o Spotify para produzir o programa em formato de áudio. Mas o podcast só estreou em 2022 com Meghan como apresentadora, entrevistando celebridades como Serena Williams, Mariah Carey dar Paris Hilton. Foram 12 episódios ao todo, com o último indo ao ar em novembro de 2022.