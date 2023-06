Meghan Markle supostamente não finalizou acordo com a Dior

Soa como Meghan MarkleO suposto megaacordo da Dior com a Dior pode ser um pouco mais ficção do que fato … porque novos relatórios dizem que as reivindicações anteriores são apenas falsas.

De acordo com um porta-voz de Meghan e Príncipe Harrycom quem falou O telégrafoa “Duquesa da Dior” não está chegando a nenhuma linha de chegada com a linha de moda – e uma negação semelhante veio da própria Dior após as supostas notícias deste fim de semana.

Uma das fontes do The Telegraph afirma que eles ficaram “perplexos com a forma como a história surgiu”.

Por que vale a pena, Página Seis fontes dizem que MM espera fechar um acordo com uma marca de luxo em algum momento … mas ela supostamente está de olho na Cartier como o negócio de sua escolha – uma empresa que tem seus próprios laços com a família real, ironicamente.

Para quem não sabe, Caroline Graham do Daily Mail citou suas fontes neste fim de semana, dizendo que Meghan estava prestes a assinar um grande negócio com a Dior … alegando: “Se ela conseguir isso, ninguém se lembrará de que seu pequeno podcast bobo foi cancelado após uma temporada.”

A marca fazia sentido – ela foi vista na Dior um pouco ao longo dos anos, assim como Harry … e com a notícia chegando poucos dias após o podcast acordo com o Spotify desmoronouo movimento parecia legítimo.