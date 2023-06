Megyn Kelly critica Nicola Peltz como “desesperada por atenção” por roupas ousadas

Megyn Kellya franca personalidade da televisão, não hesitou em lançar suas críticas à atriz Nicola Peltz, rotulando-a como “desesperada por atenção” após sua ousada escolha de moda. Peltz, conhecida por seu casamento com Brooklyn Beckham, foi recentemente fotografada vestindo um atraente macacão de malha durante uma noite romântica em Los Angeles.

O Transformadores a roupa ousada da estrela deixou pouco para a imaginação e atraiu atenção significativa, levando-a até a compartilhar uma foto sua no conjunto revelador no Instagram.

Kelly, que nunca se conteve, foi ao Twitter para compartilhar um artigo sobre a noite de Peltz, acrescentando seu próprio comentário mordaz: “Mulheres desesperadas por atenção saem para jantar de cueca”. A resposta à sua postagem foi mista, com alguns questionando a falta de modéstia da atriz, enquanto outros acusaram Kelly de hipocrisia, referindo-se a suas escolhas anteriores, como usar saias decotadas durante sua gestão na rede de notícias conservadora.

Este incidente é apenas um exemplo da recente tendência de Kelly de mirar em celebridades e examinar seus estilos de vida. Anteriormente, ela se ofendeu com Charlize Theronapoio de drag queens, expressando seu forte desacordo com a atriz.

Kelly também não se conteve em suas críticas a Príncipe Harry e Meghan Markleacusando-os de orquestrar aparições públicas encenadas e exagerar o significado de uma recente perseguição de carro de paparazzi.

Kelly critica celebridades e políticos

Além de seus comentários sobre as estrelas de Hollywood, Kelly também expressou sua insatisfação com figuras políticas. Ela recentemente mirou no candidato republicano Ron DeSantis, criticando o lançamento sem brilho de sua campanha no Twitter, descrevendo-a como “embaraçosa” e “estranha”. Seus comentários sinceros sobre esses vários tópicos se tornaram uma marca registrada de sua personalidade pública.

Ame-a ou odeie-a, uma coisa é certa: Megyn Kelly não tem medo de compartilhar suas opiniões e provocar debates. Seus comentários não filtrados geram consistentemente fortes reações e a mantêm no centro das atenções. Enquanto ela continua fazendo sua voz ser ouvida, fica claro que Kelly continuará sendo uma figura provocativa tanto no mundo do entretenimento quanto na política.