‘Melhor mulher que já fez isso’: Pros reagem à vitória de Amanda Nunes sobre Irene Aldana, aposentadoria no UFC 289

Amanda Nunes nocauteou Irene Aldana de sino a sino, depois colocou as luvas no tatame para sair por cima no UFC 289.

Nunes dominou na primeira defesa de sua segunda passagem como campeã peso galo, ganhando 50-44, 50-44 e 50-43 no evento principal do pay-per-view de sábado na Rogers Arena em Vancouver, BC

Exceto por uma derrota para Julianna Pena no ano passado, Nunes comandou as categorias peso-galo e peso-pena com mão de ferro, defendendo os cinturões nove vezes. Ela se aposenta com vitórias sobre quem é quem das estrelas femininas do UFC, incluindo Ronda Rousey, Cris Cyborg e Holly Holm.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre o desempenho e a aposentadoria de Nunes.

Grande carreira, sua leoa lendária – Belal Muhammad (@bullyb170) 11 de junho de 2023

Parabéns por uma carreira lendária e incrível, você é o GWOAT!!! —Jamahal Hill (@JamahalH) 11 de junho de 2023

Eu vs Julianna levamos o título mundial!!!! O Dana sempre pensou do TUF que iríamos nos enfrentar na final. Não era a viagem então, mas aqui estamos nós agora!!! @danawhite @Mickmaynard2 @ufc — Raquel Pennington (@RockyPMMA) 11 de junho de 2023

O que uma mulher @Amanda_Leoa ! Um modelo incrível, um lutador incrível. A melhor mulher que já fez isso. Obrigado por tudo que você deu ao esporte e tudo que você deu às mulheres lutadoras. obrigado o melhor #UFC289 — Casey Oneill (@kingcaseymma) 11 de junho de 2023

E assim Amanda Nunes se aposentou do pena #UFC289 Parabéns campeão, feliz aposentadoria —Damien Brown (@beatdown155) 11 de junho de 2023