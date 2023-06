Os monitores de câmera são importantes para todos os fotógrafos e videomakers obterem uma melhor experiência de visualização dos quadros. Se você estiver fotografando com uma câmera DSLR, mirrorless ou cine, uma boa tela de câmera é uma ferramenta útil.

Mas para comprar um monitor de câmera 4K, você precisa gastar muito dinheiro. No entanto, muitos monitores de tela estão disponíveis em segmentos de preços mais baixos, capazes de fornecer resultados cativantes.

Se você está procurando por um, continue lendo este artigo. Aqui, compartilharei algumas das melhores telas e monitores de câmeras externas de 4k por menos de US $ 200 que você pode comprar.

Melhores monitores externos 4K e telas de câmera abaixo de $ 200

Muitas telas e monitores de câmeras externas estão disponíveis por menos de $ 200; selecionar o melhor pode dar muito trabalho. Mas você não deve se preocupar; Pesquisei para você e selecionei algumas das melhores opções.

Todos eles são ligeiramente diferentes uns dos outros. Mas tudo pode tornar sua fotografia ou videografia mais profissional e suave do que nunca.

1. Teclas de acesso Monitor de campo da câmera com tela sensível ao toque PT6

Os primeiros monitores de câmera que você deve considerar nessa faixa de preço são o monitor de campo touchscreen Portkeys PT6 com uma tela de 5,2 polegadas de largura e saída 3D.

A tela de resolução Full HD 1920 × 1080 e 400 PPI fornecem uma ótima experiência de visualização de imagem. Também é capaz de fornecer um ângulo de visão de 178°.

Ele mostra três tipos de oscilações na tela – Luma Waveform, RGB Waveform e Luma Histogram. Essas formas de onda permitem que você verifique a imagem antes ou depois do 3D LUT. A melhor parte desse recurso é que você pode ajustar a posição do escopo e o nível de transparência de acordo com suas necessidades.

Além das formas de onda, você obtém outros recursos interessantes, como temperatura, contraste, brilho, cor falsa, RGB personalizado, medidores de áudio, croma, etc.

Você pode usar baterias para fornecer energia, mas se ficar sem carga, pode usar a porta USB para conectar a um banco de energia (5V 2A).

2. FEELWORLD F5 PRO

Esta é uma das melhores telas de câmera externa capaz de fornecer imagens nítidas com uma tela de 1920 × 1080. Ele também possui brilho de 550nit, para que você possa assistir facilmente suas imagens ao ar livre.

É capaz de fornecer foco e exposição precisos para suas imagens. Ele possui alguns outros recursos interessantes, como histograma, cor falsa, áudio incorporado, guia de quadro, assistência de foco e muito mais.

É compatível com todas as câmeras, e o melhor dessa tela é que ela possui 4K HDMI In e loop-out, o que significa que ela pode transferir as imagens para outros monitores e se exibir simultaneamente.

Você tem uma escolha flexível para sua fonte de alimentação, pois vem com uma porta tipo c e placa de bateria F970.

Mas uma desvantagem deste monitor é que o braço de inclinação não funciona corretamente, então você pode ter problemas para movê-lo.

3. Osee T5

A próxima melhor tela de câmera externa 4K da minha lista é a Osee T5, que possui uma tela IPS FHD conhecida por fornecer imagens vívidas e nítidas. O contraste de 1000:1 e 16,77 milhões de cores na tela podem fornecer uma imagem nítida. E você pode ajustar todas essas coisas usando o software integrado com bastante facilidade.

Ele vem com ferramentas de assistência de vídeo como forma de onda, cor falsa, anamórfico, etc., que fornecem saída precisa. Você também terá acesso a ferramentas de imagem para gerenciar o foco, exposição, etc., facilmente.

Outra coisa importante sobre esta tela é que você obtém uma visualização LUT para capturar LOG e adicionar LUT personalizado usando um cartão SD.

Sua aparência física é como um telefone celular e pesa apenas 160 gramas, por isso não ocupa muito espaço e você pode carregá-lo facilmente para qualquer lugar com sua configuração de filmagem.

Uma desvantagem dessa tela que você deve conhecer é a porta HDMI ruim, que às vezes não consegue se conectar aos seus dispositivos corretamente.

No entanto, pode ser uma boa compra neste segmento de preço e você pode fazer isso sem pensar duas vezes.

4. ANDICINA A6 PRO

Outra melhor tela de câmera externa da minha lista é a ANDYCINE A6 PRO, que vem com uma tela sensível ao toque de 5,5 polegadas. Possui uma tela com resolução de 1920 × 1080 e calibração de cores REC-709 capaz de fornecer imagens nítidas.

A melhor parte deste monitor é que ele possui um nível de brilho de 500 nits e também vem com um guarda-sol para que você possa ver todos os vídeos e imagens ao ar livre.

Este monitor é conhecido por seus recursos como LUT 3D, histograma, assistente de foco, cor falsa, áudio embutido, etc. Com tudo isso, você certamente obterá a melhor saída.

Outra característica notável deste monitor é que ele possui um 4K HDMI In e loop-out, o que significa que você pode facilmente ver as imagens em alta qualidade e enviá-las para outros monitores.

5. VILTROX DC-70

Por último, mas não menos importante, está o VILTROX DC-70, que possui um painel LCD de alta resolução de 7 polegadas que ajuda os fotógrafos a capturar fotos e os videomakers a gravar vídeos em alta qualidade.

Você obtém ampliação de pixel e recurso de pico que pode fornecer foco preciso e uma visualização pixelizada de uma parte selecionada de sua foto.

Ele vem com adaptadores de ajuste de ângulo que você pode usar para obter diferentes ângulos durante a filmagem que irão melhorar a saída.

Este monitor tem outros recursos importantes, como pico de cor, zoom, congelamento, pixel por pixel, exposição, modo de digitalização, etc. Você pode usar tudo isso para capturar imagens cativantes e gravar vídeos hipnotizantes meticulosamente.

Ele também mostra um indicador numérico para representar o nível do medidor de áudio. Este medidor é geralmente verde e fica amarelo quando ultrapassa 20Db e vermelho quando ultrapassa 9Db. Você certamente verá níveis de áudio precisos ajudando a obter uma ótima saída de vídeo sincronizada.

Se falarmos sobre sua desvantagem, você deve saber que ele não vem com suporte HDCP com ROKU ou Apple TV. No entanto, você pode usá-lo com sua câmera sem problemas.

Conclusão

Estes foram alguns dos melhores telas e monitores de câmeras externas 4k abaixo de $ 200. Espero que você tenha classificado o adequado para você. Então, não se esqueça de me deixar saber o seu feedback sobre o produto nos comentários abaixo.

