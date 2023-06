Mensagem dura da Red Bull para Checo Perez: Esqueça o sonho do campeonato mundial

HElmut Marko, Red Bullconselheiro executivo da, parece estar obcecado com Checo Pérez. Longe de apoiá-lo em sua luta para terminar o mais alto possível no Campeonato Mundial de Fórmula 1, Marko da Red Bull parece ter cortado as asas e pedido para ele esquecer a luta para ser o melhor do campeonato.

Marco acredita que o Grande Prêmio de Miami foi um divisor de águas, pois aquela chance de ultrapassagem Max Verstappen na classificação o fez perder o foco.

Sergio Perez conduzirá o seu RB7 pelas ruas de MadridRed Bull Espaa

Como tal, o conselheiro está pedindo Pérez para mudar seus objetivos para o que resta da temporada.

“Ele teria sido o primeiro mexicano nos tempos modernos a liderar a Fórmula 1”, disse. Marco comentado para ORF 1 na Áustria.

“Isso o tirou da pista. Depois vieram os erros na classificação.

“Algumas corridas foram boas, outras nem tanto.

“Ele deveria esquecer o sonho do campeonato mundial.”

O Red Bull chefe valoriza o que Checo tem feito ao longo dos anos, pois entende que está se comparando com o melhor piloto do grid.

Assim, quando ele avalia Pérezdesempenho de, ele leva isso em conta.

“Não se esqueça, ele está competindo contra Max Verstappen,” disse Marco.

“Ainda bem que ele sobreviveu dois anos lá.”

Outros pilotos não conseguiram se aproximar do holandês, apesar de estarem no mesmo time que ele.

Marko sugere que o tempo de Perez pode ter acabado

Marco também discutiu a possibilidade de Checo perdendo seu assento em Red Bull e repetiu o que vem dizendo ultimamente: todas as opções estão abertas, tanto para ele ficar quanto para eles trocarem de piloto.

“Pérez já tem mais de 30 anos”, disse Marco.

“O objetivo inicial dele era ficar aqui dois ou três anos.

“De qualquer forma, também temos que manter a porta aberta para um sucessor.”