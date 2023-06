Mensagem emocional de Emma Heming Willis no Dia dos Pais para Bruce: ‘O melhor pai que conheço’

Sonday foi um dia especial para todos os pais do mundo. Foi um dia ainda mais importante na casa de Willis, que apreciou o dia talvez do que outros anos depois. Diagnóstico de demência frontotemporal de Bruce.

O ator de Hollywood tem cinco filhos– dois com sua atual parceira Emma, ​​bem como três filhos mais velhos de seu casamento anterior com Demi Moore.

As homenagens se acumularam nas redes sociais enquanto sua família publicava postagens emocionantes no dia especial. A esposa Emma talvez tenha se destacado mais. Ela o descreveu como “o melhor pai que conheço” em uma mensagem tocante no Instagram.

“O Dia dos Pais é um momento para refletir sobre minha profundo apreço e respeito que tenho por Bruce ao vê-lo pai de nossos filhos”, escreveu Ema.

“Onde pode não ser ‘convencional’, o que ele está ensinando a eles abrangerá gerações. Amor incondicional, bondade, força, compaixão, paciência, generosidade, resiliência.

“Feliz dia dos pais para o melhor pai que conheçoque será para sempre o presente que continua presenteando nossa família”, concluiu.

Demi Moore também mostrou sua gratidão e apreço por seu ex-marido e pai de seus filhos. “Eternamente grato a você, BW, por me dar essas três lindas meninas. Amamos nossa #girldad. Feliz Dia dos Pais!”