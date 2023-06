Mercedes não acredita que Sergio Perez vença o GP do Canadá

Mercedes não considera Max Verstappen como sua competição, pois eles o veem em um nível significativamente mais alto em comparação com outros F1 rivais, em contraste com sua percepção do piloto mexicano Sérgio Perez.

Olhando para o Grande Prêmio do Canadá, André Shovlindiretor de engenharia da Mercedes, afirmou que será desafiador competir contra o atual líder do campeonato, Verstappen. No entanto, não descartam a possibilidade de terminar em segundo lugar.

Shovlin observou que a próxima corrida em Montreal acontecerá em um circuito completamente diferente, caracterizado por curvas mais lentas e seções de alta velocidade.

“Há mais curvas de baixa velocidade, bastante aceleração máxima em linha reta e esperamos mais desafios lá”, observou ele.

“Não estamos pensando que vamos ficar atrás da Red Bull.

“Vamos lá preparados para uma batalha com a Ferrari, Aston Martin e talvez até a Alpine.”

A equipe Mercedes está ciente de seus concorrentes diretos Ferrari, Aston Martin e possivelmente Alpine. Depois de uma série de corridas desafiadoras, alcançar um duplo pódio foi um resultado positivo.

Parece haver uma percepção dentro da Mercedes de que Pérez está mais ao seu alcance em comparação com Max Verstappenque já estabeleceu uma liderança significativa na corrida do campeonato.

A equipe está ansiosa pela corrida no Canadá, com o objetivo de maximizar seu desempenho, pois mesmo uma ligeira melhora pode fazer a diferença entre terminar em segundo lugar ou inferior.

“Estamos ansiosos por corridas mais emocionantes, mas certamente estamos cientes de que o Canadá provavelmente será um desafio maior do que o domingo que tivemos em Barcelona”, acrescentou.

Num vídeo partilhado pela equipa Mercedes, Shovlin destacou o forte desempenho de Lewis hamilton e George Russel no circuito de Montmeló, onde terminaram à frente de Sergio Perez.

A equipe atribui seu sucesso na Espanha às melhorias feitas e à natureza das curvas de alta velocidade no circuito de Barcelona.

“[It was] realmente encorajador para ver Jorge [Russell] comece na mesma linha que Sérgio [Perez] e poder terminar à sua frente na própria corrida”, Shovlin observado.