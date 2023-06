Mergulhador mais jovem do Titanic relembra problema de segurança: poderia ter sido fatal

TO mergulhador mais jovem e recordista a se aventurar nos destroços do Titanic compartilhou sua experiência angustiante e destacou os riscos associados a tais expedições, chamando a atenção para a recente tragédia envolvendo o submersível OceanGate.

Sebastião Harrisfilho do renomado líder da expedição do Titanic G. Michael Harrisembarcou nessa histórica jornada subaquática quando tinha apenas 13 anos, acompanhado de seu pai e de um habilidoso piloto.

Descendo para as profundezas do mar, eles atingiram uma profundidade impressionante de 12.850 pés no Oceano Atlântico Norte, onde jaziam os restos do Titanic.

Recordando sua inesquecível expedição, Harris mencionou um incidente assustador durante o qual ele perdeu brevemente a consciência.

“Durante nosso mergulho, tivemos um pequeno problema de segurança”, Harris disse ao The Sun.

“De repente, nossos níveis de oxigênio começaram a cair e eu fiquei inconsciente enquanto estávamos mergulhando.

“Felizmente, meu pai e nosso piloto não tiveram o mesmo problema, caso contrário, poderia ter sido fatal, mas esses pequenos problemas podem acontecer com regularidade, por isso a certificação e a segurança desses veículos são muito importantes.

“Essas atividades são inerentemente perigosas. Um garoto de 13 anos realmente não tem senso de moralidade, então eu fui felizmente ignorante até certo ponto, mas em circunstâncias diferentes isso poderia ter terminado em tragédia.”

Sebastian Harris fala sobre o submersível OceanGate

Harris também ofereceu sua opinião sobre o submersível OceanGate, que se acredita ter implodido no fundo do mar na semana passada.

“O Mir em que mergulhei tinha uma escotilha no topo do submarino, que, pelo que entendi, está lá se você precisar abri-la na superfície e houver tempo suficiente para duas ou três pessoas saírem”, disse ele.

“Mas com o que estamos lidando no Titã, não há escotilha.

“Você é colocado em um cilindro aberto e então aparafusado no lugar.

“Isso não é consistente com os padrões de segurança submersíveis e teria feito [any potential] resgatar muito, muito desafiador.

“O que aconteceu foi que eles basicamente subiram à superfície em mares muito agitados e o grande navio, o navio principal deles, pousou em cima do submarino e foi um péssimo negócio.”