Mesa Redonda: Quem deve ser o próximo a desafiar Islam Makhachev?

Islam Makhachev está pronto para uma longa corrida no topo desde que conquistou o título vago dos leves em outubro passado. Agora ele só precisa de desafiantes.

Um confronto com Alexandre Volkanovski em fevereiro foi enorme para o legado de Makhachev (embora sua vitória por decisão apertada certamente tenha deixado alguns não convencidos), mas desde então ele está em espera enquanto espera o que todos esperamos ser seu próximo cartão amarelo no UFC 294 em Abu Dhabi em 21 de outubro. Isso é muito tempo fora de ação para Lutador número 1 libra por libra do MMA Fighting e muita coisa mudou no cenário dos leves desde aquela primeira defesa de título.

Charles Oliveira saltou de volta. Justin Gaethje e Dustin Poirier estão definidos para colidir mais uma vez no evento principal de UFC 291. Volkanovski mencionou querer outra chance em Makhachev. E O lutador final 31 treinadores Michael Chandler e Conor McGregor não estão fora da equação.

Abu Dhabi está a apenas quatro meses de distância, então devemos esperar um anúncio oficial em breve. Até que isso aconteça, ninguém sabe quem enfrentará Makhachev a seguir, então Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew, do MMA Fighting, colocaram seus limites de matchmaking para descobrir qual confronto veremos no evento principal do UFC 294.

Charles Oliveira

Lee: O contendor nº 1 tem um nome! E o nome dele é… você sabe o resto.

OK, isso pode não soar como a ostentação tantas vezes repetida de Charles Oliveira, mas é o que ele é agora se os casamenteiros do UFC tiverem algum bom senso. Simplificando, Oliveira é o melhor peso leve do mundo, não chamado Islam Makhachev. E ele merece uma segunda chance de enfrentar Makhachev pelo primeiro lugar.

Certamente não houve debate em sua primeira reunião. Makhachev superou Oliveira em todos os aspectos do jogo antes de finalizá-lo no segundo turno, completando uma coroação prevista por vários especialistas (incluindo nosso próprio Jed Meshew). Por mais emocionante que tenha sido a corrida de Oliveira, Makhachev fez parecer que “do Bronx” estava apenas segurando o título para ele.

Mas Oliveira deve ser recompensado por sua ousadia, que foi totalmente exibida tanto na corrida pelo título quanto nas duas* defesas vitoriosas (*eu sei, eu sei, ele perdeu peso). O presidente do UFC, Dana White, está sempre falando sobre querer lutadores que se recusam a deixar nas mãos dos juízes e ninguém se encaixa melhor nessa descrição do que Oliveira, o recordista do UFC em mais finalizações e finalizações. Ganhando ou perdendo, White sabe que tem garantido um evento principal atraente, e você sabe que ele vive para impressionar seus amigos em Abu Dhabi.

Tirando o fator entretenimento, o currículo de Oliveira é quase irrepreensível. Se estamos falando de Justin Gaethje ou Dustin Poirier ou Michael Chandler possivelmente recebendo a chance pelo título, bem, esses caras foram suas três vitórias antes de Beneil Dariush. E ele acabou com todos eles. Makhachev não precisa de um novo nome a seguir, ele precisa do cara que é o segundo melhor peso leve do mundo, e esse cara é Charles Oliveira. Até o amigo de Makhachev, Daniel Cormier, acha que Oliveira está à altura do campeão!

E Conor McGregor? Isso seria uma farsa pura e simples. Uma farsa altamente lucrativa, altamente discutida e geradora de tráfego de site, mas ainda assim uma farsa. Pela primeira vez, UFC, não dê a “The Notorious” o que ele quer.

Em vez disso, correr atrás dos dois melhores pesos leves do mundo (conseguimos aproveitar Brandon Moreno x Deiveson Figueiredo quatro vezes, mas não conseguimos Makhachev x Oliveira duas vezes?), e deixar esses outros lutadores que são um claro degrau abaixo, espere um pouco mais e compita entre si pela chance de Makhachev. É totalmente possível que tenhamos uma reprise da primeira luta, mas raramente a maioria das revanches do campeonato do UFC acontecem exatamente da mesma maneira duas vezes.

Oliviera pode não ser a opção mais popular, mas tenho certeza que ele seria o mais divertido de assistir quando a porta da gaiola realmente se fechasse.

Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 vencedor

Martin: Ninguém vai descartar que Charles Oliveira fez um argumento convincente para si mesmo como o contendor nº 1 no peso leve após uma demolição no primeiro round sobre Beneil Dariush no UFC 289, mas também somos incrivelmente culpados de viver como prisioneiros do momento em este esporte.

Todos nós de repente esquecemos que há nove meses Oliveira estava sendo maltratado por Islam Makhachev em uma luta pelo título? Durante sua corrida como lutador do campeonato, Oliveira se envolveu em guerras com todos os oponentes até que ele colidiu com uma parede de tijolos do Daguestão.

Não havia nada convincente naquela primeira luta fora a natureza desigual do resultado.

Não podemos esquecer também que eles lutavam pelo título vago dos leves depois que Oliveira perdeu o peso na luta contra Justin Gaethje e perdeu o cinturão. Talvez tenha sido um soluço único e talvez a balança estivesse errada naquela noite, mas seja qual for o caso, Oliveira se tornou a primeira campeã do UFC na história a perder o cinturão por falta de peso (tecnicamente, Nicco Montano também foi despojado em circunstâncias semelhantes, mas ela nunca sequer chegou à balança).

Acrescente a isso, não é como se Oliveira fosse um pentacampeão digno de consideração imediata para outra chance pelo título. Tecnicamente, ele só teve uma defesa antes de perder o cinturão e perder para Makhachev.

Agora, vamos olhar para o dia 29 de julho, quando Dustin Poirier e Justin Gaethje se enfrentarão na luta principal do UFC 291. A primeira luta deles foi um clássico instantâneo. Alguém espera que a revanche seja algo menos do que apenas inspiradores, de cair o queixo, os níveis de violência de Art the Clown?

A alma de alguém será sacrificada no octógono naquela noite e, momentos depois, quando Poirier ou Gaethje estiverem lá com a mão levantada em vitória, esse lutador quase certamente se tornará o novo sabor do mês. Ninguém vai esquecer a vitória de Oliveira, mas de repente Poirier ou Gaethje vão começar a parecer um adversário convincente e um novo desafio para Makhachev, que é exatamente o que ele quer e por que ele estava torcendo pela vitória de Dariush no UFC 289.

Sim, Poirier e Gaethje tiveram várias oportunidades de lutar por títulos no passado.

Sim, Poirier e Gaethje perderam para Oliveira nos últimos dois anos.

Mas nenhum deles lutou contra Makhachev e algo moderadamente novo seria uma mudança bem-vinda para voltar a correr em mais uma luta pelo título. Além disso, já se falava que Poirier ou Gaethje poderiam ultrapassar Dariush se ele tivesse vencido no UFC 289 e ele teria sido um candidato muito mais merecedor do que Oliveira.

Também é provável que isso aconteça ou morra para Poirier ou Gaethje e também não vamos nos enganar: ambos são estrelas lucrativas. Isso só ajuda a aumentar a expectativa para um confronto com Makhachev em Abu Dhabi e se Oliveira for realmente digno, ele ganhará sua oportunidade com mais uma ou duas vitórias.

Conor McGregor

Meshew: Vocês, doces crianças de verão. Seus pobres tolos ingênuos. Olhe para você, sentado aqui discutindo por mérito e diversão, como se qualquer uma dessas coisas tivesse algum lugar no UFC moderno. Parafraseando o grande Omar Little, “estou aqui por causa do negócio”, e não há negócio maior no jogo de MMA do que Conor McGregor.

“Mas Jed, Conor não está na piscina da USADA! Ele tem que esperar seis meses para competir!”

Cresça Peter Pan, Conde Chocula. A USADA não é uma organização governamental com supervisão estrita. Eles são terceiros para os quais o UFC paga milhões de dólares por ano para testes. É isso. O UFC pode fazer o que quiser, especialmente em Abu Dhabi, lugar que paga exorbitantes quantias ao UFC para trazer estrelas. Sem mencionar que mesmo as diretrizes da USADA têm uma isenção para “circunstâncias excepcionais”. Se Brock Lesnar merece uma isenção especial, tenho certeza que o UFC pode se convencer de que Conor também merece.

“Mas Jed, Conor vai lutar contra Michael Chandler!”

A menos que negócios maiores atrapalhem, e deixe-me dizer, McGregor lutando contra o protegido de Khabib pelo título, em Abu Dhabi é quase tão grande quanto os negócios no UFC em 2023. Estimativa conservadora, estamos falando de 1,5 milhão de pay-per -ver compras. E inferno, ele pode até ir em frente e lutar contra Chandler depois. Se ele ganhar (ele não vai), então é uma luta pelo título e sabemos o quanto o UFC adora dar grandes oportunidades a Chandler, e se ele perder, bem, é o mesmo de agora, só que com mais cem milhões de dólares depositados.

“Mas Jed, o Islã não fará isso!”

Absurdo. Islam Makhachev não é um dos idiotas. Lutar contra Conor McGregor é a passagem para o estrelato, simples assim. Eu estava conversando com meu vizinho ontem sobre a coisa do mascote do Miami Heat e ele mencionou “aquele cara russo que deu uma surra no McGregor” perguntando se ele ainda estava lutando. As pessoas comuns conhecem os lutadores de MMA em relação ao McGregor, e é isso. Esta é a melhor chance de Makhachev se tornar um nome familiar. Não há outro. Se ele vencer Oliveira, ou Volkanovski, ou qualquer outro na divisão, isso simplesmente não importará para 99,9% da população global.

Mas lutar contra McGregor? Esse é o jackpot. Makhachev vai ganhar mais dinheiro em uma luta do que nas próximas cinco combinadas, e vai fazer isso enfrentando o adversário mais fácil que teve em uns quatro anos. Depois disso, ele pode lutar contra qualquer um no mundo, porque todas as pessoas vão sintonizar para assistir The Next Khabib. As revanche com Oliveira e Volkanovski serão maiores. Uma luta com Gaethje ou Poirier seria maior. Seria tudo maior e é isso que uma boa promoção está tentando fazer: construir algo maior.

Além disso, quando Conor for depilado, realmente não precisaremos nos preocupar com ele lutando por outro título novamente, e pense em como isso será ótimo. Realmente, esta é a única resposta sensata.