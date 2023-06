Messi: Acho que não vou para a próxima Copa do Mundo

Acapitão argentino Lionel Messi anunciou nesta terça-feira que não planeja participar da próxima edição da Copa do Mundo, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá em 2026.

MessiO contrato do brasileiro com o Paris Saint-Germain termina no final do mês, quando o ex-jogador Barcelona estrela vai se juntar Inter Miami.

“Acho que não. Esta foi minha última Copa do Mundo”, Messi disse à mídia esportiva chinesa Titan Sports quando perguntado se ele participaria da edição de 2026.

“Vou ver como as coisas acontecem, mas por enquanto não pretendo ir para a próxima Copa do Mundo.”

Messi recentemente disputou sua quinta Copa do Mundo no Catar, onde conquistou o troféu com a Argentina.

Ele já havia participado dos torneios realizados em 2006, 2010, 2014 e 2018, mas não conseguiu garantir a glória.

O mais perto que ele chegou foi em 2014, quando a Argentina chegou à final, mas perdeu para a Alemanha.

Elogios a Guardiola

Durante a entrevista, Messi abordou vários temas de interesse dos fãs chineses.

Ele agradeceu aos torcedores chineses, afirmando que sempre o trataram bem e a sua equipe.

Messi também mencionou ter assistido à final da Liga dos Campeões, vencida por Cidade de Manchesterapesar da diferença de fuso horário na China.

Ele elogiou o ex-treinador Pep Guardiolacom quem mantém contato frequente, afirmando que Guardiola provou ser o “melhor treinador do mundo”.

Enquanto Messi afirmou que não pretende ser treinador no futuro, deixou espaço para possíveis mudanças em seu pensamento, dizendo que não tem certeza.

Relacionamento com Barcelona

O atacante argentino destacou sua estreita ligação com o clube. No entanto, ele mencionou que é estranho para ele ouvir seu nome sendo cantado por fãs em Barcelona quando ele não está presente. No entanto, ele acha bonito.

Atualmente na China com a seleção argentina, atual campeã mundial, Messi e seus companheiros de equipe devem jogar seus dois últimos amistosos antes das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Eles enfrentarão a Austrália em Pequim na quinta-feira e a Indonésia em Jacarta em 19 de junho.

A partida contra a Austrália será uma revanche do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022, onde a Argentina garantiu a vitória por 2 a 1 com gols de Messi e Julian Alvarez.