Messi estreia no Inter Miami contra o Cruz Azul no dia 21 de julho

EUn pouco mais de um mês, Leo Messi está prestes a fazer sua estreia no Inter Miami camisa. O argentino fará sua estreia no dia 21 de julho contra o time mexicano Cruz Azul. Será um duelo pela Copa das Ligas, nova competição que coloca times da MLS e da Liga MX entre si.

A mania da chegada do ex PSG e Barcelona jogador se espalhou desde a notícia de sua contratação pelo time da MLS. É por isso que os bilhetes para este jogo já estão esgotados e fala-se que a revenda está a disparar. Nesse mercado negro de ingressos, o preço varia de 1.319 a 6.000 dólares.

Na ausência de sua oficialização e de detalhes finais do contrato, Inter Miami querem que o rosário faça sua estreia no dia 21 de julho, pela Copa da Liga, contra o time mexicano Cruz Azul. Isso foi confirmado por Jorge Maso acionista máximo do clube americano.

“Acho que sempre vai ter um antes e um depois Messi quando falamos de esporte nos Estados Unidos… Tenho uma crença muito, muito forte de que podemos criar na América do Norte e nos Estados Unidos, se não a melhor liga, uma das duas melhores ligas do mundo.” Mas reconhecido.

O Inter Miami proprietário acredita que a chegada do craque argentino será um grande impulso para a MLS: “Messi será o maior embaixador e recrutador da história da Major League Soccer. Sua presença nesta liga atrairá talentos de todas as idades e níveis. É, penso eu, uma oportunidade tremenda e sem precedentes à nossa frente.”