Messi fala chinês em vídeo engraçado da turnê asiática da Argentina

A turnê da Argentina na China desencadeou “Messimania” no país asiático e culminou em um vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, com Leo Messi marcando o gol mais rápido de sua carreira, abrindo o placar aos 79 segundos, enquanto pezella fechou a conta aos 68 minutos.

Os quatro dias anteriores foram loucos, começando com incidente de imigração de Messi, a bloqueios nas ruas, cancelamento de eventos e até denúncias de golpes, tudo isso enquanto do outro lado do mundo, sem estar presente, ‘La Pulga’ já está dando o que falar Flóridacom o seu assinando com o Inter Miami.

Muitos fizeram o possível para ver Messi, mas poucos conseguiram. Um torcedor reservou um quarto no hotel da Argentina, enquanto outros foram descobertos escondidos em um banheiro do Estádio Olímpico para acompanhar o treino. Quem conseguiu foram os 70.000 espectadores que assistiram à partida.

Messi gosta de entrevistas e até fala em chinês



Vários meios de comunicação anunciaram entrevistas exclusivas com Messi – Titan Sports foi um deles, assim como o pequeno vídeo do aplicativo Kuaishou.

Em uma das palestras, Messi destacou a acolhida e o calor dos torcedores, ao mesmo tempo em que deixou todos loucos ao ele ousou falar em chinês com algumas frases como “Duan Wu An Kang”que significa “feliz festival do barco dragão”, que acabou por cativar um país que já era apaixonado por um dos melhores futebolistas da história.

“Sempre que viemos para a China as pessoas sempre nos trataram muito bem. Nestes dias que estivemos aqui com a seleção, há pessoas esperando por nós quando saímos para treinar, no estádio. É impressionante como eles nos acompanham, então Estou muito grato”, disse Messi na entrevista, em uma turnê que encerrou com um gol e a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Austrália.