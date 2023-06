Messi se coloca no mesmo nível de Taylor Swift nos EUA

Lionel Messichegada de Inter Miami e a MLS está definida para elevar a liga a novos patamares, adicionando uma dimensão que antes faltava. Sua presença representa um marco para o futebol nos Estados Unidos, indicando que não há limites para o seu crescimento.

O impacto de MessiAssinatura de pode ser vista nos preços dos ingressos, que passaram a ser objeto de comparação com o custo de assistir a um Taylor Swift show. Uma reportagem da revista ‘Fortune’ destaca os dados surpreendentes sobre os preços dos ingressos.

Embora o anúncio oficial de sua contratação ainda não tenha acontecido, os fãs aguardam ansiosamente a revelação, monitorando de perto a programação de jogos do time para determinar quando o astro argentino fará sua estreia.

Apesar da incerteza em torno da data, os preços dos ingressos para Inter Miami os jogos já dispararam, atingindo valores exorbitantes. Na plataforma de revenda SeatGeek Inc., os ingressos estão sendo vendidos por quase US$ 2.600, valor comparável ao Rápido‘s Eras Tour, que custa cerca de US$ 2.625.

21 de julho é uma data-alvo para Messipotencial estreia, com Inter Miami enfrentando clube mexicano Cruz Azul em uma partida pela Copa das Ligas de 2023. O ingresso mais barato para este jogo custa mais de $ 950, enquanto uma partida de 4 de julho entre Inter Miami e Tripulação Colombo pode ser assistido por apenas $ 29.

A significativa disparidade nos preços dos bilhetes demonstra claramente o impacto da Messiestá assinando. MLS e Inter Miami estão encantados com o hype gerado por sua chegada, e os fãs estão determinados a testemunhar Messibrilhantismo de primeira mão, disposto a fazer o que for preciso para vê-lo jogar.